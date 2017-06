Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit breitet sich ein Erpressungstrojaner rasant weltweit aus. Auch Unternehmen aus Deutschland sind betroffen. Vor allem traf es aber Einrichtungen in der Ukraine - unter anderem die Strahlungsüberwachung in Tschernobyl.

Sechs Wochen nach der globalen Attacke des Erpressungstrojaners "WannaCry" hat erneut ein Cyberangriff Dutzende Unternehmen und Behörden lahmgelegt. Besonders betroffen war die Ukraine, wie Firmen und Regierungsbeamte mitteilten.

Der staatliche ukrainische Flugzeugbauer Antonov sprach von einem Angriff. Auch Banken, der staatliche Stromnetzbetreiber, der Kiewer Flughafen und andere Unternehmen des Landes meldeten Attacken. Das Netzwerk der Regierung musste abgeschaltet werden. An der Ruine des Katastrophen-Atomkraftwerks Tschernobyl musste die Radioaktivität nach dem Ausfall der Computer manuell gemessen werden. Ministerpräsident Wladimir Groisman bezeichnete die Attacke als einen beispiellosen Angriff. Lebenswichtige Systeme seien aber nicht betroffen.

Auch Deutsche Post betroffen

Auch die Deutsche Post wurde in der Ukraine attackiert. "Unsere DHL-Systeme sind zum Teil von dem heutigen Cyberangriff auf verschiedene Organisationen in der Ukraine betroffen", sagte ein Post-Sprecher. Getroffen habe es die Express-Sparte, andere Unternehmensteile seien nicht betroffen. Die Post habe Maßnahmen eingeleitet, um Sendungen weiter bearbeiten zu können. Der Konzern arbeite daran, das Problem zu beheben. Kunden würden informiert.

Nach NDR-Informationen ging auch in der Zentrale des Nivea-Herstellers Beiersdorf in Hamburg seit Mittag nichts mehr. Sowohl die Computer als auch die gesamte Telefonanlange funktionierten nicht. Viele Mitarbeiter gingen frühzeitig in den Feierabend. Das Unternehmen selbst wollte sich zu dem Ausfall nicht äußern; kein Kommentar zu den möglichen Ursachen der Computer-Probleme.

Schadsoftware, Erpressungssoftware, Ransomware

Es gab zunächst nur wenige Informationen darüber, wer hinter den Angriffen stecken könnte. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei der Schadsoftware um eine Version der bereits seit vergangenem Jahr bekannten Erpressungssoftware "Petya". Es gab auch Hinweise darauf, dass es sich um die Version "GoldenEye" handeln könnte, die seit Monaten im Netz kursiert.

Die Zahl weiterer Firmen und Behörden, die Opfer des Angriffs wurden, stieg lawinenartig. Die rumänische Cyber-Sicherheitsfirma Bitdefender sprach von einem weltweiten Phänomen. Bitdefender-Analyst Bogdan Botezatu sagte, wahrscheinlich verbreite sich das Programm automatisch, ohne menschliches Zutun. Programme dieser Art werden Ransomware genannt. Mit ihnen verschlüsseln Erpresser Computer und verlangen für die Entschlüsselung Lösegeld. Wird keine Geldzahlung geleistet, werden die Daten gelöscht.

Auf Reservesystem umgestellt

Das russische Ölunternehmen Rosneft teilte ebenfalls mit, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Größeren Schaden habe man gerade noch vermeiden können. Rosneft habe auf ein Reservesystem umgestellt. Ölproduktion und Verarbeitung seien nicht beeinträchtigt.

Darüber hinaus meldete die dänische Reederei A. P. Møller-Mærsk, dass ihr IT-System nicht mehr funktioniere. Praktisch alle Geschäftsbereiche seien betroffen, sagte Firmensprecher Anders Rosendahl. Das Unternehmen gilt als größte Containerschiffsrederei der Welt.

Der Schweizer Hersteller von Milka-Schokolade, der Nahrungsmittelkonzern Mondelez, teilte mit, Mitarbeiter in verschiedenen Regionen hätten technische Probleme. Es sei unklar, ob dafür Cyber-Angriffe verantwortlich seien. "Wir untersuchen die Sache", sagte eine Firmensprecherin.

Parallelen zu "WannaCry"

Laut der IT-Sicherheitsfirma Symantec verbreitete sich der Trojaner über dieselbe Sicherheitslücke in älterer Windows-Software wie auch "WannaCry". Die Schwachstelle wurde ursprünglich vom US-Abhördienst NSA ausgenutzt und wurde im vergangenen Jahr von Hackern öffentlich gemacht. Es gibt zwar schon seit Monaten ein Update, das sie schließt - doch immer noch scheinen viele Firmen die Lücken in ihren Systemen nicht gestopft zu haben.

"WannaCry" hatte für einen erheblichen Schaden gesorgt. Betroffen waren etliche Unternehmen, unter anderem die Deutsche Bahn. Die Angreifer hatten Computer blockiert und die Eigentümer erpresst. Sie forderten einen Geldbetrag in Bitcoins - einer digitalen Währung - um die betroffene Rechner wieder freizuschalten.

Mit Informationen von Christian Baars, NDR.