Mit sogenannten Cum-Ex-Aktiengeschäften haben Banken dem Staat einen Milliardenschaden zugefügt. Nun konnte sich der Fiskus laut BR-Recherchen erstmal 436 Millionen Euro zurückholen - nur ein Bruchteil der entgangenen Steuereinnahmen.

Von Pia Dangelmayer und Arne Meyer-Fünffinger, BR

Auf rund zehn Milliarden Euro schätzen Experten den Schaden, der durch so genannte Cum/Ex-Geschäfte entstanden ist. Bisher hat sich der Staat erst einen kleinen Teil des entgangenen Steuergeldes zurückgeholt. Das geht aus der noch unveröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dem BR und dem "Handelsblatt" vorliegt. Dort heißt es:

"Der Bundesregierung sind 259 Fallkomplexe bekannt, die von den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder im Zusammenhang mit Cum/Ex Gestaltungen bearbeitet werden, in 35 Fallkomplexen sind Strafverfahren eingeleitet. 23 Fallkomplexe sind nach Kenntnis der Bundesregierung rechtskräftig abgeschlossen, jeweils mit positivem Ausgang für die Finanzverwaltung."

Das bedeutet konkret: 436 Millionen Euro sind zurück in die Staatskasse geflossen.

Es droht Verjährung

Mehr als 200 Fälle sind noch in Arbeit, Ausgang offen. "Ich finde es erschreckend, dass von 259 Fällen erst 23 abgeschlossen sind", sagt Steuerexperte Prof. Christoph Spengel von der Universität Mannheim. "Das zeigt, wie stark unterbesetzt die Finanzverwaltung ist." Er befürchtet, dass weitere Fälle inzwischen verjährt sind: "Nach zehn Jahren gibt es in der Regel keine Chance mehr, eine Sache aufzugreifen."

Durch Umsatzsteuerbetrug entgingen dem Staat Einnahmen in Milliardenhöhe.

Kritik gibt es daher auch von Seiten der Politik. "Es rächt sich nun für den Steuerzahler, dass das Bundesfinanzministerium zu spät und falsch reagiert hat", sagt der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick. Die bisher in die Staatskasse zurückgeflossene Summe ist seiner Meinung nach "extrem gering". Schick hofft, "dass sich über die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaften diese Zahl der zurückgeholten Steuergelder noch deutlich erhöht".

Cum-Ex und Cum-Cum

Bei der Aufarbeitung sogenannter Cum-Cum-Geschäfte hinkt der Staat noch weiter hinterher: Erst vor einem Jahr wurde das Schlupfloch gestopft, über Jahre soll dem Staat mindestens eine Milliarde Euro jährlich verloren gegangen sein. Aber auch hier gibt es keine genauen Zahlen.

Im Sommer hat das Ministerium ein Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Cum-Cum-Transaktionen veröffentlicht, das allerdings viele Altfälle ausschließt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat kurz darauf einen Fragebogen an alle deutschen Banken versandt, mit dem sie mögliche zukünftige Belastungen für die Branche ermitteln will. Die Antwortfrist endet heute. Ob und wie viel Geld der Fiskus am Ende aus diesen Aktien-Geschäften zurückholen wird, ist völlig offen.