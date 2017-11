Mit dem Investitions-Programm "Neue Seidenstraße" weitet China seinen Einfluss in Osteuropa aus. Bei einem Treffen in Budapest sagt Chinas Regierungschef Li weitere drei Milliarden Dollar zu. Europapolitiker fürchten eine Spaltung der EU.

Mit Milliarden-Investitionen unterstützt China Infrastruktur-Projekte in Ost- und Mitteleuropa und treibt so sein Programm "Neue Seidenstraße" voran. Bei einem Gipfeltreffen von 16 europäischen Ländern und China (CEEC) in Budapest hat der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Investitionen von rund drei Milliarden Dollar zugesagt.

Chinesische Güter sollen schneller nach Europa kommen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will auf dem Gipfel allein elf bilaterale Vereinbarungen mit der Volksrepublik unterzeichnen. Dabei geht es unter anderem um einen chinesischen Bankkredit, der zur Modernisierung einer Bahnverbindung zwischen Ungarn und der serbischen Hauptstadt Belgrad verwendet werden soll. Diese soll dazu beitragen, dass im griechischen Hafen Piräus angelieferte Güter aus China schneller nach Mitteleuropa transportiert werden können.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (links) und Chinas Regierungschef Li wollen zahlreiche bilaterale Vereinbarungen unterschreiben.

Dieses Projekt ist Teil von Chinas internationaler Investitionsstrategie "Neue Seidenstraße": Sie knüpft an die wichtigste Handelsverbindung zwischen China und Europa in der Antike und dem Frühmittelalter an. Es sollen neue Straßen und Schienenverbindungen für den Handel zwischen Europa und Asien entstehen.

Europäische Ressourcen reichen nicht mehr aus

"Die Zusammenarbeit zwischen China und den Ländern Mittel- und Osteuropas beruht auf wechselseitigem Vorteil", erklärte Li zu Beginn des Treffens. "Sie beruht auf Rationalität, weil sie im Einklang mit den Tendenzen der Globalisierung steht."

"Das Erstarken der chinesischen Wirtschaft birgt ernsthafte Möglichkeiten für die Länder Mittel- und Osteuropas", sagte der Regierungschef Orban auf einer anschließenden Pressekonferenz. Die Region brauche Technologien und Finanzierungen von außen, um weiter wachsen zu können. Die europäischen Ressourcen würden dafür nicht mehr ausreichen, fügte er hinzu.

EU-Politiker fürchten Spaltung

In der Kern-EU wird der Vorstoß Chinas in den europäischen Osten eher skeptisch gesehen. "Die chinesische Regierung setzt die Agenda", meinte ein Diplomat in Peking. Über die Beziehungen zu den kleineren EU-Mitgliedern versuche China, die Europäische Union vor allem bei heiklen Themen zu spalten. China nutze wirtschaftliche Abhängigkeiten und verhindere so erfolgreich unliebsame EU-Beschlüsse etwa zu Menschenrechten.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht die Kooperation Chinas mit den Osteuropäern ebenfalls kritisch und warnte bereits im Sommer vor einer Spaltung Europas. Auch hinter der Initiative "Neue Seidenstraße" stecke eine große geopolitische, kulturelle, ökonomische und am Ende im Zweifel auch militärische Strategie, der die EU bislang nichts entgegenzusetzen habe.

EU muss als Gemeinschaft auftreten

"Es ist zu befürchten, dass sich China mit seiner Unterstützung für osteuropäische Länder mittelbar Einfluss auf die europäische Politik erkauft", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange.

Europapolitiker Manfred Weber hält eine engere Zusammenarbeit mit China für nötig, denn "Europa und China tragen eine immer größere gemeinsame Verantwortung für die Weltgemeinschaft." Zugleich mahnt er mehr Geschlossenheit gegenüber Peking an. "Die Europäische Union muss, wenn es drauf ankommt, als Gemeinschaft auftreten. Nur so haben wir das nötige Gewicht, um unsere Vorstellungen gegenüber der zunehmend selbstbewussten chinesischen Staatsführung durchzusetzen", betonte der CSU-Politiker.

Neben China und Gastgeber Ungarn nahmen an dem Gipfel Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien teil.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 27. November 2017 um 16:00 Uhr in den Nachrichten.