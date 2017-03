Global Rich List: In China sitzen die Milliardäre

Offiziell ist China ein kommunistisch regiertes Land - dennoch leben hier die meisten Superreichen. Insgesamt verfügen 609 Menschen über ein Vermögen von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar. Aber auch in Deutschland wächst die Zahl der Milliardäre.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Peking

Peking ist die Welthauptstadt der Milliardäre. In keiner Stadt leben mehr. Das ist ein Ergebnis der sogenannten "Global Rich List" der Shanghaier Mediengruppe Hurun. Demnach leben in der chinesischen Hauptstadt 96 Menschen mit einem Vermögen von jeweils mehr als einer Milliarde US-Dollar. Auf Platz zwei liegt New York City, gefolgt von zwei weiteren chinesischen Städten: Hongkong und Shenzhen.

Wenn man sich die einzelnen Staaten anschaut, liegt China ebenfalls vorne: Hier leben der "Rich List" zufolge insgesamt 609 Dollar-Milliardäre, in den USA waren es zuletzt rund 50 weniger. Deutschland hat auf der neuesten Reichenliste Indien überholt und landet nun auf dem dritten Platz.

Wer Geld hat, der zeigt es auch

China nennt sich zwar offiziell immer noch ein kommunistisches Land, doch fast nirgendwo auf der Welt geht es so kapitalistisch zu wie hier. Vielmehr als in Europa geht es in der Gesellschaft ums Geld, um Konsum und um Gewinne machen. Und: Wer Geld hat, der zeigt das auch.

Der reichste Chinese ist der 63-Jährige Gründer der Medien- und Immobiliengruppe Wanda, Wang Jianling, gefolgt vom Gründer des Online-Konzerns Alibaba, Jack Ma. Ihre Vermögen liegen bei schätzungsweise 30 beziehungsweise 29 Milliarden US-Dollar. Reichster Mensch der Welt ist weiterhin der Amerikaner und Microsoft-Gründer Bill Gates.

S. Wurzel, ARD Shanghai

