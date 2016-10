Samsung ruft weltweit Smartphones wegen defekter Akkus zurück: Ein Rückschlag für den koreanischen Konzern - Glück für andere Hersteller. Einer der Profiteure ist Huawei. Für den chinesischen Technologiekonzern läuft es richtig gut.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Im Heimatland China ist Huawei schon Marktführer bei Smartphones, jetzt will der chinesische Technologiekonzern auch den Rest der Welt erobern. Noch vor Ablauf des Jahres meldete Huawei, weltweit die 100-Millionen-Grenze geknackt zu haben. So viele Smartphones habe man noch nie ausgeliefert. Bis Ende Dezember will das chinesische Unternehmen 140 Millionen Geräte verkauft haben.

Konzern setzt auf Vernetzung

Zum Vergleich: Apple will in diesem Kalenderjahr rund 227 Millionen seiner iPhones absetzen. Um die amerikanische Konkurrenz zumindest einzuholen, setzt die chinesische Technologiefirma vor allem auf das Thema Vernetzung. "Wir müssen den Fernseher, die Waschmaschine und andere Geräte smarter machen und vernetzen", sagt Shao Yang, Manager im Strategie-Bereich von Huawei.

Huawei will Kunden dazu bringen, möglichst viele unterschiedliche Produkte aus dem eigenen Haus zu kaufen. Denn die Vernetzung würde so einfacher gemacht werden. Huawei sagt aber gleichzeitig: Auch Produkte anderer Hersteller sollen mit unseren Geräten drahtlos kommunizieren können. Hier sieht sich die Firma besser und kundenfreundlicher aufgestellt als die Konkurrenz: "Samsung hat die 'Smartthing'-Technologie entwickelt. Für mich ist dieser Standard aber nicht offen genug. Denn in erster Linie können nur Samsung-Produkte mit 'Smartthing' verbunden werden. Wir hingegen wollen einen Standard schaffen, mit dem sich alle Geräte verbinden lassen", sagt Shao Yang.

Je stärker der Marktanteil von Huawei-Geräten wächst, desto höher ist die Chance, dass das Unternehmen solch einen universellen Kommunikationsstandard weltweit etablieren kann.

Wachstum in Europa

Vor allem in Europa hat Huawei dieses Jahr beim Smartphone-Marktanteil zugelegt. Die Staaten West- und Nordosteuropas sind nach Firmenangaben die am schnellsten wachsenden Märkte für das Unternehmen. Nach Angaben von Huawei-Vorstand He Gang liegt das Plus dort zwischen 50 und 100 Prozent.

Viele Experten halten das für bemerkenswert, weil in Europa kaum noch Smartphones an Neukunden verkauft werden. Huawei schaffe es also offensichtlich, anderen Herstellern Kunden abzujagen, das spreche für eine bessere Markenbildung. Nach Angaben chinesischer Analysten hat Huawei in Europa inzwischen einen Smartphone-Marktanteil von elf Prozent, vergangenes Jahr waren es noch sieben Prozent. Weltweit liegt Huawei beim Marktanteil inzwischen auf Rang drei. Nur Samsung und Apple verkaufen noch mehr Smartphones.