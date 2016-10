Es ist eine weitreichende Entscheidung, die die Verfassungsrichter zu treffen haben. Verstößt das Freihandelsabkommen CETA gegen die Verfassung? Und darf die Bundesregierung CETA vorläufig zustimmen? Viel Zeit hatten die Richter für ihr Votum nicht.

Von Bernd Wolf, ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe

Viel Schlaf dürften Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle und sein Bericht erstattender Senatskollege Peter M. Huber in der vergangenen Nacht nicht gehabt haben.

Dabei ging es nicht einmal um das Hauptsacheverfahren CETA, sondern "nur" um den Eilantrag der Gegner. Der soll verhindern, dass noch im Oktober der Ratifizierungs-Marathon durch die EU-Mitgliedsstaaten beginnen kann.

Voßkuhle ahnte schon, dass die Entscheidung schwierig werden würde, denn, so Voßkuhle, "Befürworter und Gegner des Abkommens neigen häufig zu Vereinfachungen".

Neuer Austausch altbekannter Argumente

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte CETA erneut als vorbildlich und als leuchtendes Gegenbeispiel für das von ihm bereits für tot erklärte TTIP verteidigt. CETA schaffe erstmals auch Regeln für Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz und den Schutz von Arbeitnehmerrechten. Deshalb sei es auch ein guter Schutz gegen "ein schlechtes Abkommen mit den USA".

Damit konnte Gabriel seine Gegner nicht überzeugen. Die Querflötenlehrerein Marianne Grimmenstein aus Lüdenscheid hatte es geschafft, 65.000 Unterstützer für ihre Verfassungsbeschwerde hinter sich zu versammeln. Gabriel biete nur "leere Versprechen". Dabei könne er gar keine Verantwortung für CETA übernehmen.

Und darum geht es

Die Richter mussten über Nacht zwei Punkte auf Verfassungsfestigkeit abklopfen. Zum einen ging es um das Investitionsgericht: Handelt es sich bei der CETA-Instanz um vom Grundgesetz nicht erlaubte Paralleljustiz? Und zum anderen und noch wichtiger: der Gemischte Ausschuss aus Kanadiern und EU-Vertretern und die vielen CETA-Sonderausschüsse. Sie dürfen viel entscheiden, sogar CETA ändern. Zulässig oder eine verfassungswidrige Übertragung deutscher Hoheitsrechte?

Gabriel beschwichtige in Karlsruhe, das sei alles ganz normal und nicht dramatisch. Weil die CETA-Gegner bei einer vorläufigen Anwendung von CETA aber die Gefahr eines Dauerzustandes befürchten, fordern sie eine einstweilige Anordnung, die erst mal alles stoppen würde. Foodwatch-Chef Thilo Bode sagte, es gebe verfassungsrechtliche Probleme, dennoch solle das Gesetz in Kraft treten. "Das kann natürlich nicht sein", so Bode.

Skeptische Kläger

Karlsruhe ist so etwas wie die letzte Hoffnung bei CETA-Gegner Bode. Kaum Hoffnung hat dagegen die aus Ungarn stammende Musiklehrerin Grimmenstein. Sie glaubt nicht, dass das Gericht die vorläufige Anwendung von CETA stoppen wird.

Pünktlich um 10 Uhr wird Gerichtspräsident Voßkuhle einen Beschluss verkünden - ob ausgeschlafen oder nicht.

