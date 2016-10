Die Bundesregierung kann das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen vorläufig unterzeichnen. Das Bundesverfassungsgericht hat gleich mehrere Eilanträge dagegen abgelehnt. Die Richter nannten aber auch Bedingungen - und ein Stopp ist immer noch möglich.

Das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada wird nicht vorläufig gestoppt. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Richter lehnten Anträge auf eine einstweilige Anordnung ab.

Damit kann das Abkommen prinzipiell wie geplant am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Die Richter machten der Bundesregierung aber Vorgaben: Sie muss sicherstellen, dass Deutschland aussteigen kann, falls es dazu durch ein späteres Karlsruher Urteil gezwungen wird.

Die Regierung muss außerdem sicherstellen, dass nur Teile des Abkommens gelten, die in die EU-Zuständigkeit fallen. Das von den Klägern beanstandete Investitionsgericht für Schadenersatzklagen von Unternehmen dürfte damit erst nach der vollständigen Ratifizierung durch alle nationalen Parlamente eingerichtet werden.

Dagegen dürfen die Teile, die in die Zuständigkeit der Nationalstaaten fallen, nicht angewandt werden. Dazu zählen etwa Fragen des geistigen Eigentums, des Seeverkehrs und der Streitbeilegung.

Entscheidung über Verfassungsbeschwerden kommt noch

Das Urteil sagt noch nichts über die Erfolgsaussichten der mit den Eilanträgen verbundenen Verfassungsbeschwerden aus. Über sie will das Gericht noch im Detail verhandeln. Ein Stopp von CETA ist also immer noch möglich. Im Eilverfahren hatten die Richter nur zu prüfen, ob in der Zwischenzeit nicht wiedergutzumachende Nachteile entstehen.

Die Richter betonen, dass das Urteil eine "reine Folgenabwägung" bezüglich der Eilklagen sei. Wenn die Vorgaben eingehalten würden, entstünden für die Beschwerdeführer "keine schweren Nachteile" bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren.

Vorgesehen ist, dass CETA nach der Unterzeichnung und der Zustimmung des EU-Parlaments in Teilen vorläufig in Kraft treten kann - noch ehe der Bundestag und die Parlamente der anderen EU-Staaten abgestimmt haben. Die Kläger wollten die Bundesregierung daran hindern, dieses Verfahren am 18. Oktober im EU-Ministerrat mit zu beschließen.

(Az. 2 BvR 1368/16 u.a.)