Carsharing wird unter Deutschen immer beliebter - 1,7 Millionen Bundesbürger waren zuletzt bei den Anbietern registriert. Das Angebot soll Umwelt und Verkehr entlasten. Doch manche Fachleute schätzen es im Gegenteil als kontraproduktiv ein.

Immer mehr Deutsche setzen auf Carsharing. Zum Jahreswechsel waren mehr als 1,7 Millionen Bundesbürger bei den Anbietern registriert. Mit einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. Das geht aus Zahlen hervor, die der Bundesverband Carsharing vorlegte.

Die meisten neuen Kunden meldeten sich demnach bei stationsunabhängigen Anbietern an. Ihre Nutzerzahl stieg um mehr als die Hälfte auf knapp 1,3 Millionen. Während diese Angebote ihr Operationsgebiet in den großen Städten nicht ausweiteten, gibt es stationsbasiertes Carsharing jetzt in 60 weiteren Städten. In insgesamt knapp 600 Orten können Fahrer Autos mit anderen Nutzern teilen, anstatt einen privaten Wagen zu nutzen.

"In innenstadtnahen Wohngebieten ersetzt ein Carsharingfahrzeug heute bis zu 20 private Pkw", sagte Geschäftsführer des Bundesverbands, Willi Loose. "Carsharing befreit Städte also in erheblichem Umfang von überflüssigen Autos."

Umwelthilfe mahnt

Für die Deutsche Umwelthilfe ist diese Entwicklung aus ökologischer Sicht im Gegenteil bedenklich. "Die Erfahrungen, die wir sehen, sind kontraproduktiv", sagte Geschäftsführer Jürgen Resch der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf die Angebote großer Anbieter wie Car2go, Drivenow und Multicity. Gäbe es sie nicht, würden viele Nutzer stattdessen mit Bus, Bahn oder Taxi fahren, sagte Resch.

Er warnte Kommunen davor, solche Angebote etwa durch kostenlose Parkplätze zu fördern. "Das ist eine Verkaufsförderung für die Autoindustrie." Positiv sieht die Umwelthilfe dagegen die traditionellen Angebote. "Die stationären Carsharing-Konzepte, die mit viel Herzblut und Pfiffigkeit gemacht sind, sind wunderbar - selbst wenn damit nur ein Zweitwagen verhindert wird."