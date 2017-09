Die Butterpreise sind erneut deutlich gestiegen. Ein 250-Gramm-Päckchen kostet seit Anfang September bei den Discountern 1,99 Euro - im Mai waren es noch 70 Cent weniger. An diesen Preisen orientieren sich üblicherweise auch die Supermarkt-Riesen.

Deutsche Verbraucher müssen für Butter so viel wie schon lange nicht mehr bezahlen. Mit 1,99 Euro für das 250-Gramm-Paket ist der Butterpreis bei den Discountern Aldi Nord und Aldi Süd sowie Lidl derzeit auf den höchsten Stand seit der Einführung des Euro-Bargeldes im Jahr 2002 geklettert.

Hauptursache für die "aktuelle Preisanpassung" seien gestiegene Rohstoffkosten, vor allem die erhöhten Fettpreise, erklärte Aldi Süd. Die Einkaufspreise bei Aldi folgten "grundsätzlich dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage".

Nachfrage nach Butter sehr hoch

Dieses Angebot ist derzeit niedrig, weil nach der Milchpreiskrise im Jahr 2015 viele Bauern aufgaben oder weniger Milch produzieren, wie der Geschäftsführer des Milchindustrieverbands, Eckard Heuser, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte.

Die Nachfrage nach Butter, aber auch nach Sahne, ist dagegen hoch, nicht nur in Deutschland. Heuser erklärte dies auch damit, dass "das Wachstum der Light-Produkte einfach vorbei" ist. Er nannte die Preissteigerung in den Supermarktregalen "bitter nötig": Nur mit höheren Produktpreisen könnten die Molkereien, für die sein Verband spricht, auch höhere Preise an die Milchbauern auszahlen.

Für viele Bauern nicht ausreichend

Beim Bundesverband der Milchviehhalter wies Sprecherin Jutta Weiß darauf hin, dass auch die derzeitigen Milchpreise von etwa 36 Cent je Liter im Bundesschnitt für viele Bauern nicht ausreichend seien. "Bei den Milchbauern kommen die Preissteigerungen nicht an", beklagte sie. Notwendig sei ein Preisniveau von etwa 40 Cent. Zudem sei der Anteil des Fetts an der gesamten Milchproduktion relativ gering.

Erst Anfang Mai hatten Aldi Nord und Aldi Süd den Preis für ihre Billig-Butter um 10 Cent auf 1,29 Euro je 250 Gramm angehoben. Anfang Juni wurde bei den beiden Discountern die Butter um weitere 20 Cent teurer, Anfang Juli um 30 Cent auf zuletzt 1,79 Euro. Entsprechend waren etwa bei Aldi Nord auch die Preise für verschiedene Käseartikel und Buttermilch erhöht worden.

Mehr zu diesem Thema: Schnelle Hilfen für Milchbauern, 09.09.2016