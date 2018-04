46 Milliarden bis 2021 Bundesregierung reizt Etat aus

Bis 2021 will die Bundesregierung ihre Ausgaben kräftig erhöhen. Sie verplant 46 Milliarden Euro für Familien, Bildung und auch Rüstung. Die Opposition fürchtet, dass die schwarze Null in Gefahr sein könnte.

Von Wolfgang Kerler, ARD-Hauptstadtstudio

Für den Haushaltsentwurf 2018 und die Planung für die kommenden Jahre diente der Koalitionsvertrag als Blaupause. Der Bund wird die 46 Milliarden Euro zusätzlichen Spielraum in dieser Legislaturperiode komplett ausschöpfen - genau wie von Union und SPD verabredet. Von der Regierung heißt es daher: Wir liefern, was wir versprochen haben, und das ohne neue Schulden.

Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, Achim Post, vereint der Bundeshaushalt eine seriöse Finanzpolitik mit verstärkten Investitionen. "Wir entlasten Bürger, stärken die Innere Sicherheit und investieren in die Zukunft durch Steigerung der Ausgaben für Familie, Kinder, Bildung und Qualifizierung. Die zusätzlichen Ausgaben werden ohne neue Schulden finanziert und der bestehende Schuldenstand wird sogar reduziert", betont er gegenüber tagesschau.de. Für zusätzliche Investitionen, etwa in bezahlbaren Wohnraum und die Modernisierung von Schulen, würden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Druck auf Haushalt wächst

"Die deutlichen Mehrausgaben können wir dank der weiter sprudelnden Steuereinnahmen und der erheblichen Rücklage von 24 Milliarden Euro finanzieren", sagt Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Gleichzeitig wachse aber der Druck auf den Haushalt von Jahr zu Jahr. Bei wichtigen Politikfeldern gebe es bisher keine Vorsorge, obwohl die zukünftigen Belastungen bereits absehbar seien: "In der Finanzplanung sind die höheren EU-Abführungen nach dem Brexit noch nicht abgebildet, für die Finanzminister Scholz bereits eine Zusage gegeben hat. Auch für die anstehende steuerliche Entlastung beim Grundfreibetrag und zum Abbau der kalten Progression ist noch keine Vorsorge getroffen."

Und auch der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach ist zufrieden mit den bisherigen Entwürfen. "Wir wollen in jedem Fall die stabilen Verhältnisse fortsetzen: keine Neuverschuldung, Einhaltung der Schuldenbremse und insbesondere endlich mal die Kriterien von Maastricht erreichen“, erklärt er.

Schuldenstand soll unter 60 Prozent sinken

Denn im kommenden Jahr soll der gesamtstaatliche Schuldenstand in Deutschland zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder unter die Marke von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken. Dann hält Deutschland die Kriterien des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts ein - und das trotz der Mehrausgaben.

Die Voraussetzungen für den neuen SPD-Finanzminister Scholz waren aber auch ziemlich gut, sagt der CSU-Abgeordnete Michelbach: "Kein Finanzminister hat je vorher so eine gute Haushaltssituation gehabt wie der jetzige."

Wohin das zusätzliche Geld fließen soll? Hier ein paar Beispiele: Zwei Milliarden für Ganztagsschulen, 3,5 Milliarden für die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag, eine Milliarde für die Bekämpfung der Kinderarmut, zwei Milliarden für Rüstung und Entwicklungshilfe.

FDP sieht schwarze Null gefährdet

Die Opposition ist wenig begeistert von den Zahlen der Regierung. In Sachen Haushalt sei die Große Koalition zwar "derzeit auf Rosen gebettet", stellt der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Otto Fricke, fest. Zugleich warnt er: "Wenn sie sich darauf allerdings ausruht, wonach es aktuell aussieht, wird es für unser Land bald schon sehr dornig."

Der FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein bezweifelt, dass die Große Koalition die schwarze Null wirklich wie versprochen wird halten können, da für Risiken nicht vorgesorgt sei. "Trotz 46 Milliarden Euro Mehrausgaben in dieser Legislaturperiode ist praktisch kein Puffer vorgesehen - obwohl noch große Brocken vor uns liegen, die nicht abgebildet sind, wie zum Beispiel der EU-Haushalt oder geplante Ausgaben im Bereich des Sozialhaushaltes, Stichwort: Mütterrente."

Klein stört sich auch daran, dass die Koalition beim Zukunftsthema Digitalisierung und Breitbandausbau vor allem auf die erwarteten Milliardengewinne aus der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen setzt. Die Mobilfunkanbieter würden die Kosten dafür auf die Kunden umlegen. "Fakt ist: Die Digitalisierung soll allein über einen Umweg durch die Bürger finanziert werden. Die Bundesregierung selber bringt überhaupt keine Anstrengungen in diesem Haushalt auf den Weg", so Klein.

Grüne kritisieren Scholz

Die Grünen finden, dass der neue Finanzminister erhebliche Chancen verpasst und alles andere als zukunftsfest agiert. 2022 drohe das dicke Ende der finanziellen Fahnenstange: "Die Vorhaben der Koalition lassen den Haushalt immer kostspieliger aufwachsen. Am Ende der Legislatur drohen dicke Löcher. Mit Abschmelzen des Solidaritätszuschlags, dem Baukindergeld und der Mütterrente verteilt die Koalition ihre stattlichen finanziellen Spielräume gießkannenmäßig, statt gezielt armen Kindern und Alleinerziehenden zu helfen", sagt deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Hajduk.

Als ideenlos und mutlos bezeichnet der grüne Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler den Entwurf aus dem Haus von Olaf Scholz. Für ihn stimmt die Prioritätensetzung nicht: "Während die Ausgaben für Bundeswehr und Rüstung massiv erhöht werden, sinken in der Summe die Gelder für das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium. Statt Geld für neue Panzer und Kampfdrohnen rauszuhauen, muss die Bundesregierung in zivile Konfliktprävention, die Bekämpfung des Hungers und in Klimaschutz investieren."

"Steuerverschwender Nummer Eins"

Für Gesine Lötzsch ist das Finanzministerium der "Steuerverschwender Nummer Eins".

Die Erhöhung des Verteidigungsetats ist auch den Linken ein Dorn im Auge. "Das Verteidigungsministerium ist unter den Ministerien der Steuerverschwender Nummer Eins", sagt Fraktionsvizechefin Gesine Lötzsch. Die Kosten für die Auslandseinsätze seien 2017 erkennbar überschritten worden. Insgesamt mache der Finanzminister mit diesem Haushalt deutlich, dass er keine sozialdemokratische Farbe in die Haushaltspolitik bringt, sondern die Handschrift seines Vorgängers eins zu eins übernommen hat. Es bleibe bei der schwarzen Null. "Es ist ein typischer Sekt-Selters-Haushalt. Die ehrlich arbeitenden Menschen tragen die Hauptlast".

Ab 2021 wollen Union und SPD für die meisten Steuerzahler den Solidaritätszuschlag streichen. Die Entlastung dadurch: zehn Milliarden Euro.

Bundestag hat das letzte Wort

Beschlossen ist davon aber noch nichts: Der Haushaltsentwurf für 2018 und die weitere Planung aus dem Finanzministerium müssen kommende Woche erst einmal vom Kabinett beschlossen werden - und dann beginnen die Beratungen im Bundestag. Der hat das letzte Wort und wird Anfang Juli seine Entscheidung treffen.