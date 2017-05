Nach massiven Ausfällen bei der Fluggesellschaft British Airways am Wochenende, soll der Flugbetrieb nun wieder weitgehend normal laufen. Während am Londoner Flughafen Gatwick alle Flüge abgewickelt werden, kommt es in Heathrow immer noch zu einzelnen Störungen.

Auch zu Wochenbeginn müssen Flugreisende noch mit vereinzelten Behinderungen wegen des Computerproblems bei British Airways (BA) rechnen. Der Londoner Flughafen Heathrow, das wichtigste Luftverkehrs-Drehkreuz Europas, teilte am frühen Montagmorgen mit, es gebe immer noch einige Verspätungen und Flugausfälle bei BA.

British Airways @British_Airways On Monday, we will run a full schedule at Gatwick and intend to operate a full long-haul schedule from Heathrow 1/4 Twitter 29.05.2017 02:38 Uhr via

Wie die Airline auf ihrer Homepage mitteilt, soll der Flugbetrieb ab Gatwick heute wieder normal laufen. Das Unternehmen bemühe sich zudem, auch den Betrieb ab Heathrow so schnell wie möglich wieder zu normalisieren. Betroffen sind zur Zeit noch einige Kurzstreckenflüge. Das Unternehmen rät allen Passagieren, den Status des Flugs vor Beginn der Reise online zu überprüfen.

Computerpanne sorgte für massive Ausfälle

Am Sonntag hatte die Fluglinie einen Teil ihrer geplanten Flüge nach zuvor massiven Ausfällen wieder aufgenommen, Hunderte Passagiere mussten aber immer noch stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen.

Wegen eines Zusammenbruchs seiner Computersysteme hatte BA am Samstag alle Flüge von den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick gestrichen. Grund für den IT-Ausfall war offenbar ein Problem bei der Stromversorgung. Tausende Kunden der Airline mussten weltweit Verspätungen oder Flugausfälle in Kauf nehmen. An beiden Flughäfen herrschten chaotische Zustände. In einem Statement, das auf der BBC-Webseite veröffentlicht war, entschuldigte sich die Gesellschaft bei den Passagieren für die "enorme Betriebsstörung".

Schon im September 2016 hatte es Probleme mit der IT bei British Airways gegeben. Auch damals kam es an den Flughäfen Heathrow und Gatwick zu langen Wartezeiten.