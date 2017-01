Allen Brexit-Sorgen zum Trotz: Großbritanniens Wirtschaft zeigt weiter keine Anzeichen von Schwäche. Mit einem Wachstum um 0,6 Prozent im vierten Quartal 2016 übertraf der Zuwachs sogar die Erwartungen von Analysten.

Trotz der anstehenden Trennung von der EU läuft die Wirtschaft Großbritanniens weiter rund. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte Ende 2016 um 0,6 Prozent zu, wie das Nationale Statistikamt ONS mitteilte. Der Zuwachs liegt sogar etwas über den Erwartungen von Analysten und folgt auf ein Wachstum in gleicher Größenordnung im dritten Quartal.

Im Gesamtjahr erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 2,0 Prozent. Damit war das Wachstum 2016 noch einen Tick stärker als in Deutschland. Befürchtungen, das Brexit-Votum vom vergangenen Sommer könnte die britische Wirtschaft in einen Schockzustand versetzen, haben sich bisher nicht bewahrheitet.

In einem Volksentscheid hatten die Briten im Juni 2016 dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Premierministerin Theresa May will bis Ende März 2017 die Scheidung von der EU einreichen. 2019 soll sich das Land endgültig aus der EU verabschieden. May will einen harten Schnitt. Das Land soll demnach aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein neues Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren.