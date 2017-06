Der Autozulieferer Bosch baut in Dresden für eine Milliarde Euro eine Chipfabrik. Das bestätigte Unternehmenschef Volkmar Denner in Berlin. Konkret geht es um eine Chipfabrik für die 300 Millimeter-Sensortechnologie. Geplant sind 700 neue Arbeitsplätze. Laut Bosch handelt es sich um die größte Investition in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte.

Erste Reaktionen aus Sachsen

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig | Bildrechte: dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat die Pläne zur Ansiedlung von Bosch in Dresden begrüßt: "Das ist eine wunderbare Nachricht für ganz Sachsen und für die gesamte deutsche Wirtschaft." Die Halbleiterindustrie sei eine Schlüsseltechnologie. Das Land Sachsen ringe um den Ausbau der Kompetenzen in dieser Technologie.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert | Bildrechte: dpa

Die Stadtverwaltung Dresden teilte mit, Oberbürgermeister Dirk Hilbert habe gejubelt: „Dass Bosch hier bei uns in Dresden dermaßen weitreichend in die Zukunft investiert, verstehen wir als großen Vertrauensbeweis". Hilbert zog Parallelen zu den Ansiedlungen von Siemens und AMD in den 1990-er Jahren.

Die Bosch-Gruppe • Bosch produziert unter anderem Fahrzeug-Elektronik. • In der Entwicklung von Sensoren für Autos ist Bosch Weltmarktführer. • Hauptsitz der 1886 gegründeten Firma ist Gerlingen/Baden-Württemberg.

