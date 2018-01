Mit Strafzöllen von fast 300 Prozent wollte die Trump-Regierung Boeing vor dem kanadischen Konkurrenten Bombardier schützen. Doch ausgerechnet eine US-Schiedsstelle hielt davon nichts.

Im Handelsstreit mit Kanada hat eine wichtige US-Behörde den von Boeing erhobenen Vorwurf illegaler Subventionen für den Rivalen Bombardier aus dem Nachbarland zurückgewiesen. Die Lieferung von Flugzeugen der Baureihe "CSeries" schade der US-Industrie nicht, befand die für gewerbliche Rechtskonflikte zuständige Schiedsstelle US International Trade Commission (USITC).

Mit der laut Beobachtern überraschenden Entscheidung wird auch Strafzöllen in Höhe von fast 300 Prozent die Grundlage entzogen, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump gegen Bombardier verhängen wollte.

Boeing hatte den kanadischen Konkurrenten beschuldigt, nur durch unfairen Preiswettbewerb und verbotene staatliche Förderung einen Großauftrag bei der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines gewonnen zu haben.

"America first": US-Präsident Trump wollte Boeing vor der kanadischen Konkurrenz schützen.

Mit 4:0 entschieden

Die USITC-Entscheidung fiel mit vier zu null Stimmen, was eine krachende Niederlage für Boeing bedeutet. Gleiches gilt für Trump und sein Handelsministerium, das sich in dem Konflikt auf die Seite von Boeing geschlagen hatte und die ungewöhnlich hohe Anti-Dumping-Zölle verhängen wollte.

Boeing zeigte sich enttäuscht. Bombardier hingegen feierte die Entscheidung in einem Statement als "Sieg für Innovation, Wettbewerb und Rechtmäßigkeit". Die Aktien der Kanadier schossen in Toronto um rund 15 Prozent nach oben.

Bündnis mit Airbus

Im Zuge der Auseinandersetzungen hatte Bombardier schon Zuflucht bei Airbus gesucht. Die Europäer hatten Mitte Oktober angekündigt, die Mehrheit an der C-Flugzeugbaureihe der Kanadier zu übernehmen. Da Airbus die Jets in den USA fertigen könnte, hätte man den drohenden Strafzöllen auch so entgehen können.

Die USA liegen in Sachen Handelspolitik generell im Clinch mit ihren Nachbarn Kanada und Mexiko - Trump sieht sein Land unfair behandelt und droht, den Freihandelspakt Nafta aufzukündigen. Seit Monaten verhandeln die Partnerländer über eine Neugestaltung des Abkommens - bislang jedoch mit wenig Erfolg.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 27. Januar 2018 um 07:15 Uhr.