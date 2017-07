Amazon-Chef Bezos war für wenige Stunden der reichste Mann der Welt. Dann gaben die Aktien des Onlinehändlers wieder nach, Bezos rutschte auf Platz zwei ab und verlor den Titel an denjenigen, der immer wieder auf Platz eins steht.

Amazon-Chef Jeff Bezos hat dem US-Magazin "Forbes" zufolge Microsoft-Gründer Bill Gates als reichsten Mann der Welt überflügelt - wenngleich nur für wenige Stunden.

Ein kurzzeitiger Kurssprung der Amazon-Aktien ließ Bezos' Vermögen im Echtzeit-Ranking des Magazins auf 90,5 Milliarden Dollar (etwa 77 Milliarden Euro) anschwellen. Doch ein Gewinnrückgang drückte den Kurs des Internetkonzerns wenig später wieder nach unten - und stellte die alte Rangliste wieder her. Das Vermögen von Bill Gates gibt "Forbes" mit 90 Milliarden Dollar an.

In den vergangenen vier Monaten legte die Aktie des Online-Versandhändlers um mehr als 24 Prozent zu. Dieser Anstieg bescherte Bezos seit März einen Vermögenszuwachs von rund 17 Milliarden Dollar.

Titelverteidiger Bill Gates

In der im März veröffentlichten Jahreswertung von "Forbes" rangierte Microsoft-Gründer Gates zum 18. Mal in 22 Jahren auf Rang eins. Lediglich in den Jahren 2010 bis 2013 überholte ihn der mexikanische Telekommunikationsunternehmer Carlos Slim.

Bill Gates (rechts) hatte als 19-Jähriger sein Harvard-Studium abgebrochen, um gemeinsam mit Paul Allen die Software-Firma Microsoft aufzubauen. Heute hält Gates nur noch 2,5 Prozent der Anteile. Auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte sein Studium in Harvard abgebrochen. Für einen späteren Jura-Ehrendoktor von der US-Eliteuniversität reichte es dann aber doch.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg liegt in der "Forbes"-Liste hinter dem Textilunternehmer Amancio Ortega auf dem fünften Platz. Der Gründer des sozialen Netzwerks hat laut dem US-Magazin ein Vermögen von 72,9 Milliarden Dollar angehäuft.