Amazon-Chef Bezos ist reicher als Microsoft-Gründer Gates. Sein Vermögen hat sich in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt. Noch nie war der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem so groß.

Amazon-Chef Jeff Bezos hat dem Microsoft-Gründer Bill Gates den Rang als reichster Mensch der Welt abgelaufen. Laut der vom US-Magazin "Forbes" veröffentlichten Rangliste der Milliardäre hat sich Bezos' Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt.

Das Vermögen des 54-Jährigen liegt demnach nun bei geschätzten 120 Milliarden Dollar (97 Milliarden Euro). Das von Gates schrumpfte hingegen um rund 400 Millionen Dollar und liegt nun bei 90 Milliarden Dollar. Nach Angaben des Magazins war die Lücke zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten in der jährlichen Liste noch nie so groß. Gates war in 18 der vergangenen 24 Jahre der reichste Mann der Erde.

2208 Milliardäre weltweit

Der US-Investor Warren Buffett rangiert mit 84 Milliarden Dollar auf dem dritten Platz. Insgesamt gibt es laut "Forbes" inzwischen 2208 Milliardäre in der Welt, was Rekord sei. Ihr Vermögen umfasst demnach insgesamt 9,1 Billionen Dollar, ein Anstieg um 18 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Die USA sind demnach mit 585 Milliardären Spitzenreiter. An zweiter Stelle liegt China mit 373 Milliardären - wobei jene aus der Sonderverwaltungszone Hongkong nicht mitgezählt sind.

Die reichsten Deutschen sind Beate Heister und Carl Albrecht Junior, die Aldi-Erben. Mit 29,8 Milliarden Dollar Vermögen belegen sie Platz 27 der Forbes-Liste.

US-Präsident Donald Trump rutschte übrigens in der Liste erneut stark ab - um 222 Plätze auf Rang 766. Sein Vermögen schätzt "Forbes" nun auf 3,1 Milliarden Dollar, das sind 400 Millionen Dollar weniger als vor einem Jahr. Bereits in der "Forbes"-Liste von 2017 war Trump um 220 Plätze nach unten gerutscht.

Mit Informationen von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt.

Jeff Bezos, reichster Mann der Welt

Nicole Markwald, ARD Los Angeles

Über dieses Thema berichtete WDR Aktuell am 07. März 2018 um 05:00 Uhr.