Es fliegt wieder was von Berlin-Tegel und Schönefeld: Der Arbeitskampf des Bodenpersonals ist vorerst beendet. Am Mittwoch will die Gewerkschaft auf den Schlichtungsvorschlag der Arbeitgeber reagieren.

Nach zwei Tagen Streik hat das Bodenpersonal am Mittwochmorgen die Arbeit an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld wieder aufgenommen. Schrittweise soll sich nun der Flugverkehr wieder normalisieren. In Tegel starteten am Morgen 15 von 20 regulären Flügen. Es bildeten sich lange Schlangen an Check-in-Schaltern und auf dem Flughafen-Vorplatz, auf dem zahlreiche Reisebusse stehen.





Bis einschließlich des Wochenendes soll es nun vorerst keine Streiks an den beiden Flughäfen geben. "Wir haben uns zu dieser Streikpause entschlossen, um den Arbeitgebern eine weitere Nachdenkpause zu gewähren", hieß es von der Gewerkschaft Verdi. Nur mit einem verbesserten Angebot durch die Arbeitgeber könne der verschärfe Konflikt beigelegt werden.

Arbeitgeber schlagen Schlichtung vor

Zuvor hatten die Arbeitgeber eine Schlichtung vorgeschlagen. "Wir sehen die Schlichtung als einzige Lösung, für beide Seiten eine vertretbare Lösung zu finden", sagte Tim Alexandrin von Forum der Bodenverkehrsdienstleister rbb|24.



Verdi sieht den Schlichtungsvorschlag skeptisch. "Wenn es nur darum geht, Zeit zu gewinnen und die Streikaktivitäten damit abzuwürgen, wird es schwierig", sagte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker dem rbb. Die Gewerkschaft wolle sich am Mittwoch genauer äußern, kündigte Rümker an.

Verdi: Auch unangekündigte Streiks möglich

Am Montag und Dienstag waren wegen des Arbeitskampfes fast alle Flüge ausgefallen. Da Verdi den Streik vorher angekündigt hatte, hatten sich allerdings die meisten Fluggäste darauf eingestellt. Teilweise wurden sie auf andere Flughäfen umgeleitet.



Verdi schloss nicht aus, künftig auch ohne vorherige Ankündigung zu streiken. "Wenn Streikbrecher eingesetzt werden, ist es uns nicht mehr möglich, weitere Streiks vor Beginn anzukündigen", warnte Rümker. In Schönefeld hat die Billigfluglinie Ryanair eigenes Personal aus dem Ausland eingeflogen, um seine Maschinen abzufertigen. Auch Easyjet wollte offenbar eingeflogenes Personal einsetzen.

Positionen noch weit auseinander

Hintergrund des Streiks ist der Tarifkonflikt beim Bodenpersonal, das zum Beispiel für den Check-In oder die Gepäckverladung zuständig ist. Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde für die rund 2.000 Beschäftigten. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Zudem arbeiten viele Beschäftigte nur in Teilzeit und seien auf Zweitjobs angewiesen, um sich über Wasser zu halten, so Verdi.



Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne um acht Prozent in drei Jahren an - also 2,66 Prozent pro Jahr. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an. Die Gewerkschaften wiederum verweisen darauf, dass die Airlines die fünf Bodenverkehrsdienstleister gegeneinander ausspielen. Sie seien gefordert, den Unternehmen höhere Preise zu zahlen, dann wäre auch mehr Luft für Gehaltssteigerungen des Bodenpersonals.