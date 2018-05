Es war eines der Wahlversprechen von Donald Trump: Die Banken weniger streng zu regulieren, damit sie leichter Kredite vergeben können. Nach dem Senat hat nun auch das Repräsentantenhaus diese Reform abgesegnet.

Das US-Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, die nach der Finanzkrise 2008 eingeführte Bankenregulierung zu lockern. 258 Abgeordnete - darunter einige Demokraten - sprachen sich für die entsprechende Vorlage aus, 159 dagegen. Im März hatte bereits der Senat zugestimmt.

Die nun beschlossenen Änderungen am sogenannten Dodd-Frank-Act sollen vor allem kleinere Banken und kommunale Kreditgeber entlasten. Dies hatte Donald Trump bereits vor seiner Wahl zum Präsidenten angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln.

Die Reform ist die erste wesentliche Änderung an dem Regulierungswerk. Dieses wurde erlassen, nachdem in Folge der Finanzkrise US-Banken mit über 700 Milliarden Dollar an Steuergeldern und Liquiditätsgarantien vor dem Bankrott gerettet werden mussten.

Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot des als riskant eingestuften Eigenhandels der amerikanischen Banken. Vor allem die Republikaner hatten kritisiert, die Regulierung der Banken schieße über das Ziel hinaus und hindere die Institute an der Kreditvergabe. Die Demokraten hatten die schärferen Regeln dagegen als wesentlich zum Schutz von Steuerzahlern und Konsumenten verteidigt.

Für die Bankenlobby ist die Entscheidung des Kongresses ein Erfolg.

Banken müssen sich nicht mehr Stresstest unterziehen

Mit der nun verabschiedeten Änderung wird die Schwelle, ab der eine Bank als systemrelevant eingestuft und deshalb strenger überwacht wird, von 50 Milliarden Dollar auf eine Bilanzsumme von 250 Milliarden Dollar erhöht. Die Lockerung bedeutet auch, dass sich etliche Finanzinstitute nicht länger dem jährlichen Stresstest durch die Notenbank Fed unterziehen müssen. Dadurch ließ sich bisher einschätzen, ob eine Bank genug Kapitalpuffer hat, um ökonomische Schocks zu überstehen und weiter Kredite vergeben zu können.

Komplett zurückgenommen werden soll das 2010 von Trumps Vorgänger Barack Obama verabschiedete Gesetz aber nicht. Trump hatte "Dodd-Frank" als "Desaster" bezeichnet, das Banken die Kreditvergabe erschwere. Die verfügbaren Daten liefern dafür allerdings kaum Hinweise.

Fürsprecher strikter Regulierung warnen nun vor höheren Risiken für Verbraucher. Für die Bankenlobby ist die Reform indes ein großer Erfolg - die Geldhäuser profitieren bereits von Trumps Steuerreform und verbuchen ohnehin sprudelnde Gewinne.