Die Bahn hat eine neue "Rennstrecke": Heute wird die ICE-Trasse zwischen Berlin und München eingeweiht. Mit dem Prestigeprojekt will die Bahn eine Alternative zum Flugzeug schaffen - dafür müssen die Kunden ordentlich zahlen.

In weniger als vier Stunden von Berlin nach München - ab heute ist das mit der Bahn möglich. Mit zwei Sonderzügen wird die neue ICE-Trasse eingeweiht, die rund zehn Milliarden Euro gekostet hat. Die Bahn spricht vom "größten Bahnbauprojekt Deutschlands".

Zug statt Flugzeug. Bahnchef Lutz hofft auf eine Verdopplung der Passagierzahlen.

Die Fahrzeit auf den insgesamt 623 Kilometern zwischen Berlin und München sinkt für Fahrgäste im ICE-Sprinter um zwei Stunden. Der Zug sei damit eine "sehr ernsthafte Alternative gegenüber dem Flieger", erwartet Bahnchef Richard Lutz. Er hofft auf deutlich mehr Fahrgäste: Statt bisher 1,8 Millionen Passagiere pro Jahr sollen künftig bis zu 3,6 Millionen im Zug zwischen den Metropolen unterwegs sein. Täglich gibt es 10.000 Sitzplätze mehr als bisher.

Das gesamte System profitiere davon, wenn sich die sich Fahrzeiten insgesamt verkürzten und das Land näher zusammenrücke, sagte Lutz im gemeinamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. "17 Millionen Menschen in Deutschland werden von dieser Strecke profitieren", betonte der Bahn-Chef.

Ein langer Weg

Das vorerst letzte Großprojekt der Bahn hat lange gedauert: Beschluss 1991, Baubeginn 1996 - dann 1999 ein vorübergehender Baustopp durch die rot-grüne Bundesregierung. Aufwändig waren die Bauarbeiten vor allem im Thüringer Wald: Insgesamt baute die Bahn dort 22 Tunnel, die beiden längsten wurden 8,3 sowie 7,4 Kilometer durch den Berg gesprengt.

In den Sonderzügen zur Einweihung fahren drei Ministerpräsidenten, der amtierende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt und Bahnchef Lutz mit. Zum Abschlussfest in Berlin kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Entlang der ausgebauten Strecke sind Festakte an den Hauptbahnhöfen in Nürnberg, Erfurt, Leipzig, Wittenberg und Berlin geplant.

Tickets werden teurer

Alle anderen Passagiere können die neue Strecke ab Sonntag nutzen. Mit dem Fahrplanwechsel wird auch die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke in Betrieb genommen. Für die "Rennstrecke" müssen Bahnfahrer deutlich mehr bezahlen als bisher: 150 statt 132 Euro mit dem Flexpreis - ein Plus von 13,6 Prozent.

Zur Eröffnung bemängelt der ökologische Verkehrsclub VCD "eklatante Mängel beim Ausbau der Bahninfrastruktur". Zwar bringe die Eröffnung der Strecke Vorteile, erklärte der VCD, allerdings seiene die Regionen unzureichend mitgedacht und gute regionale Verbindungen zur Schnellfahrstrecke außen vor gelassen worden. Für Bahnfahrende aus Jena und der Region um Nürnberg hätte sich die Bahnanbindung ins Fernstreckennetz durch die Neubaustrecke sogar verschlechtert, kritisierte der Verkehrsclub.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 08. Dezember 2017 um 06:23 Uhr.