Vorwürfe gegen Autolobby Abgastests auch mit Menschen

Weil Affen zu Testzwecken Abgase einatmen mussten, steht die Autolobby-Initiative EUGT in der Kritik. Einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" zufolge finanzierte der Verband auch einen Versuch mit Abgasen an Menschen.

Der Auto-Forschungsverband, der Abgasversuche mit Affen veranlasst haben soll, hat einem Medienbericht zufolge auch einen umstrittenen Versuch mit Menschen finanziert. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, die "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT) habe ein Experiment gefördert, bei dem sich Probanden dem Reizgas Stickstoffdioxid ausgesetzt hätten. Autoabgase gelten als wichtigste Quelle für das Gas.

Die Studie wurde 2016 veröffentlicht und liegt auch dem SWR vor. Demnach fand der Test in einem speziellen Versuchslabor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin am Uniklinikum Aachen statt. Vier Wochen lang wurden die jungen, gesunden Probanden - 19 Männer und sechs Frauen - dem Gas einmal pro Woche für drei Stunden in unterschiedlicher Konzentration ausgesetzt und anschließend untersucht. Wie die "Stuttgarter Zeitung" schreibt, ergab die Studie nach Einschätzung der EUGT, dass keine Wirkung festgestellt werden konnte.

Institutsleiter warnt vor Aussagekraft

Die Autoren der Studie weisen in ihrem Bericht aber auch explizit darauf hin, dass die Ergebnisse anders ausfallen könnten, wenn Menschen längerfristig dem Reizgas ausgesetzt sind. In diesem Sinne betonte auch der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus gegenüber der "Stuttgarter Zeitung", dass die 2016 veröffentlichte Studie nur eingeschränkte Aussagekraft habe.

Zum einen ließen sich die Befunde nicht auf die gesamte Bevölkerung übertragen, zum anderen sei Stickstoffdioxid nur ein Teil der gesamten Luftbelastung. Der Versuch dürfe daher nicht genutzt werden, um Entwarnung zu geben, sagte er der "Stuttgarter Zeitung".

Die EUGT wurde im Sommer 2017 aufgelöst. Sie war zuletzt wegen eines Abgas-Experiments mit Affen in den USA in die Kritik geraten. Daimler erklärte der Zeitung gegenüber, man verurteile die Versuche "auf das Schärfste" und distanziere sich von der EUGT. Deren Vorgehen widerspreche den Werten und ethischen Prinzipien des Unternehmens. Auch wenn Daimler keinen Einfluss auf den Versuchsaufbau gehabt habe, habe man eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Zur EUGT hatten sich Volkswagen, Daimler, BMW und Bosch zusammengeschlossen.

Osterloh fordert Aufklärung

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh forderte in der Zeitung "Die Welt" laut Vorabbericht eine umfassende Aufklärung. In die Versuche an Affen verwickelte Manager müssten zur Rechenschaft gezogen werden. VW hatte sich zuvor für die Tierversuche entschuldigt. Deutsche Autohersteller sollen einem Bericht der "New York Times" zufolge vor einigen Jahren Tierversuche finanziert haben, um zu belegen, dass ihre Dieselfahrzeuge keine Gesundheitsschäden verursachen. Auch BMW distanzierte sich von den Versuchen.