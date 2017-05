Deutscher Außenhandel Von Rekord zu Rekord

Einen so erfolgreichen Monat haben deutsche Exporteure noch nie erlebt: Im März verkauften sie Waren im Wert von 118,2 Milliarden Euro ins Ausland - ein Plus von 10,8 Prozent. Eine Zahl der Monatstatistik könnte deutsche Kritiker besänftigen.

Nach dem Höchstwert im vergangenen Jahr sind die Ausfuhren und Einfuhren im März auf nie erreichte Monatswerte gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Insgesamt führten die Unternehmen Waren im Wert von 118,2 Milliarden Euro aus - 10,8 Prozent mehr als im März vor einem Jahr.

Auch die Importe legten deutlich zu: Im Vergleich zum März des Vorjahres verzeichneten die Statistiker ein Plus von 14,7 Prozent. Das entspricht einem Wert von 92,9 Milliarden Euro. Der umstrittene Außenhandelsüberschuss lag damit bei 25,4 Milliarden Euro. Im März 2016 hatte er mit 25,8 Milliarden Euro noch knapp darüber gelegen.

Import-Statistik könnte Kritiker besänftigen

Wie üblich exportierte Deutschland die meisten Waren in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihr Wert erreichte 68 Milliarden Euro. Von dort kamen Waren im Wert von rund 61 Milliarden Euro nach Deutschland. Die höchste Steigerung mit fast 14 Prozent erreichten die Ausfuhren in Drittstaaten, etwa in die USA oder nach China. Der Wert dieser Exporte erreichte im März 50,3 Milliarden Euro. Die Importe aus Drittstaaten kletterten allerdings noch stärker - um rund 17 Prozent auf 31,8 Milliarden Euro. Das dürfte Kritiker des deutschen Außenhandelsüberschusses wie die USA besänftigen.

Rekordjahr 2016

Deutschlands Exporte hatten im vergangenen Jahr den Rekordwert von 1,2075 Billionen Euro erreicht. Auch der in vielen Ländern stark kritisierte Exportüberschuss erreichte mit fast 253 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.

