Der Aufsichtsrat des Autobauers Audi hat Konzernchef Stadler beurlaubt. Er sitzt wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft. Als Interimsnachfolger wurde Vertriebschef Schot bestellt.

Der Aufsichtsrat von Audi hat den in Untersuchungshaft sitzenden Vorstandschef Rupert Stadler beurlaubt. Als Interimsnachfolger übernimmt Vertriebschef Bram Schot. Stadler sitzt seit Montag in Augsburg in Untersuchungshaft und kann seine Aufgaben zumindest vorerst nicht mehr erfüllen. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm im Zusammenhang mit dem Dieselskandal Betrug und geplante Beeinflussung von Zeugen oder Mitbeschuldigten vor.

Vertriebschef Schot übernimmt kommissarisch

Vertriebschef Bram Schot übernimmt die Führung von Audi kommissarisch.

Schot "übernimmt mit sofortiger Wirkung kommissarisch den Vorstandsvorsitz von Audi", teilte der Ingolstädter Autobauer mit. Stadler habe den Aufsichtsrat gebeten, von seinen Aufgaben als Audi-Chef und Volkswagen-Vorstandsmitglied vorübergehend entbunden zu werden. Die Aufsichtsräte von Volkswagen und Audi hätten der Bitte entsprochen. "Die Entbindung wird vorübergehend vorgenommen, bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat", teilte Audi mit. Da Stadler als Audi-Vorstandschef auch dem VW-Konzernvorstand angehört, waren in dieser Personalie beide Aufsichtsräte gefragt.

Bram Schot gehört dem Audi-Vorstand erst seit September an. Der 56-jährige Niederländer ist dort bislang für den Vetrieb zuständig. Begonnen hatte er seine Karriere bei Mercedes-Benz, vor seinem Wechsel zu Audi war er seit 2012 Vertriebschef bei VW-Nutzfahrzeuge.

Stadler wegen Verdunklungsgefahr in U-Haft

Audi-Chef Stadler soll nach Beginn der Abgasaffäre im Herbst 2015 im eigenen Unternehmen Hinweise bekommen haben, dass - außer bei Volkswagen - auch bei der Ingolstädter VW-Tochter Autos mit manipuliertem Abgassystem gebaut und verkauft würden.

Wegen dieser Vorwürfe hatte die Münchner Staatsanwaltschaft jüngst Stadlers Wohnung durchsucht. Außerdem sind seine Telefonate vor und nach der Razzia abgehört worden. Das erfuhren NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" aus Kreisen von Verfahrensbeteiligten. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Entweder aus den sichergestellten Unterlagen oder aus den abgehörten Telefonaten, möglicherweise auch aus beiden Quellen, ergaben sich für die Ermittler konkrete Anhaltspunkte für den Verdacht der Vertuschung gegen Stadler. Wegen Verdunklungsgefahr wurde der Haftbefehl nun vollstreckt.

Die Staatsanwaltschaft legt Stadler und einem weiteren Mitarbeiter "Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung" zur Last. Obwohl er über die Manipulationen informiert gewesen sei, habe er die Herstellung und den Verkauf der Autos weiter in Kauf genommen. Bisher hatte Stadler stets bestritten, in die Abgasaffäre verwickelt zu sein.

VW teilte mit, für Stadler gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Stadler war seit 2007 Audi-Chef

Stadler stand seit 2007 an der Audi-Spitze. Der 55-Jährige gilt als Vertrauter der Eigentümerfamilien Porsche und Piech. Die hatten ihm trotz der Vorwürfe bisher den Rücken gestärkt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat für 216.000 Audi-Diesel einen Rückruf angeordnet, zuletzt ging es um rund 60.000 Exemplare der Oberklasse-Typen A6 und A7.