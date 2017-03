Dieselgate trifft nun auch die VW-Tochter Audi: Kurz vor Präsentation der Jahreszahlen des Autobauers rückten Ermittler zu Razzien an mehreren Audi-Standorten und bei VW in Wolfsburg an. Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung.

So richtig rund lief es für Audi heute nicht: Ein Streit mit Vertragshändlern in China macht dem Unternehmen weiter zu schaffen. Deswegen sind die Auslieferungen der VW-Tochter im Februar insgesamt geschrumpft. Vor allem aber die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft haben die Audi-Jahrespräsentation eingetrübt. "Trotz der Tagesaktualität würde ich mir wünschen, dass wir uns auf das abgeschlossene Geschäftsjahr konzentrieren", sagte Audi-Chef Rupert Stadler zu Beginn.

Kurz zuvor hatte ein Unternehmenssprecher bestätigt, dass die Staatsanwaltschaften München und Stuttgart am Standort Ingolstadt und Neckarsulm Büros durchsuchten.

Razzien bei Audi

Die Staatsanwaltschaft München II teilte ihrerseits mit: "Im Rahmen der Ermittlungen werden heute durch mehrere Staatsanwälte und Beamte der Landeskriminalämter Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts München an Standorten der Audi AG sowie an sieben weiteren Orten vollzogen." Auch die Wolfsburger VW-Zentrale bekam Besuch von den Ermittlern.

Stadlers Privaträume außen vor

Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge wurden auch Privatwohnungen durchsucht - offenbar aber nicht die von Stadler selbst. "Ich habe noch keinen Besuch gesehen", sagte der Vorstandsvorsitzende bei der Bilanzpressekonferenz in Ingolstadt. "Ich bin aber auch seit 7:30 Uhr hier, und meine Frau hat noch nicht angerufen."

Audi-Chef Rupert Stadler ging auf der Pressekonferenz nicht auf die "Diesel-Thematik" ein.

Es geht um den US-Markt

Gegenstand der Ermittlungen sei der Verkauf von rund 80.000 Autos, die mit von Audi entwickelten V6-Drei-Liter-Dieselmotoren ausgestattet sind, in den USA im Zeitraum von 2009 bis 2015, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. "Es besteht der Verdacht, dass in diese Kraftfahrzeuge technische Vorrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut wurden, um die US-amerikanischen Abgasgrenzwerte einzuhalten, und die Käufer diesbezüglich nicht informiert wurden."

Außerdem werde geprüft, ob Audi im Zusammenhang mit dem Verkauf in den USA "strafbare Werbung" betrieben habe. Audi´s Slogan lautet: "Vorsprung durch Technik".

Absatzgeschäfte auf dem europäischen Markt seien dagegen nicht Gegenstand der Ermittlungen, da nach den bislang vorliegenden Auskünften des Kraftfahrt-Bundesamtes keine unzulässige Beeinflussung von Abgaswerten festgestellt werden könne.

Mit den Durchsuchungen solle insbesondere geklärt werden, wer "an der Verwendung der maßgeblichen Technik" und gegebenenfalls "an unrichtigen Angaben gegenüber Dritten beteiligt" gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

"Wir bleiben dran!"

"Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden, da wir selbst großes Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts haben", erklärte der Audi-Sprecher.

Stadler sagte auf der Jahrespressekonferenz: "Der Weg des Aufarbeitens ist noch lange nicht abgeschossen." Er versicherte: "Wir bleiben dran!" Das ganze Unternehmen leide darunter, "wie uns das Thema Diesel in Misskredit gebracht hat".

Milliarden-Rückstellungen für Dieselgate

Die Diesel-Verfahren hatten die VW-Konzerntochter Audi im vergangenen Jahr 1,86 Milliarden Euro gekostet. Für das laufende Jahr sehe er aber derzeit keine Notwendigkeit für weitere Rückstellungen, sagte Audi-Finanzvorstand Axel Strotbek.

Über dieses Thema berichteten am 15. März 2017 die Tagesschau um 12:00 Uhr und Tagesschau24 um 15:00 Uhr.