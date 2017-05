Arbeitsmarkt im Mai Zahl der Jobsuchenden sinkt weiter

Die Zahl der Jobsuchenden ist im Mai weiter gesunken: Laut Bundesagentur für Arbeit waren 2,498 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos - so wenige wie seit 26 Jahren nicht mehr.

Mit dem Frühjahrsaufschwung finden auch immer mehr Menschen Arbeit: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai um 71.000 auf 2,498 Millionen gesunken - niedriger lag die Erwerbslosenzahl zuletzt vor 26 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr ging sie um 166.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent.

"Bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt sich auch der Arbeitsmarkt weiter günstig", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele. Die Nachfrage nach Arbeitskräften befinde sich weiter auf sehr hohem Niveau.

Der Mai steht in der Regel für einen Aufschwung am Arbeitsmarkt, weil zu Beginn des Sommers auch Saisonbetriebe in der Gastronomie und im Tourismus zusätzliches Personal einstellen und etwa im Baugewerbe viele Aufträge vorliegen. Doch auch saisonbereinigt gab es erneut einen Rückgang. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Zahl der Arbeitslosen um 9000 zurück.

Stabile wirtschaftliche Lage

Grund für die gute Entwicklung ist laut Bundesagentur vor allem die stabile wirtschaftliche Lage, aber auch die größere Bereitschaft zu Jobwechseln in Boomzeiten. Da es zudem immer schwieriger werde, geeignete Mitarbeiter zu finden, blieben immer mehr Stellen immer länger unbesetzt.

Die meisten Mitarbeiter werden derzeit im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in qualifizierten Unternehmensdienstleistungen gesucht. Auch in der Zeitarbeit steige der Personalbedarf weiter.

Nach Einschätzung von Ökonomen wird der Beschäftigungsboom weiterhin anhalten. Vieles deute darauf hin, dass die Zahl der Arbeitslosen im Jahresschnitt 2017 deutlich stärker zurückgehen werde als erwartet, sagten von der dpa befragte Volkswirte. Im Durchschnitt rechnen die Experten mit einer Erwerbslosenzahl von 2,5 Millionen.

