Quartalszahlen Apple steigert Gewinn und Umsatz deutlich

Am Freitag kommt das neue iPhoneX in die Läden - und schon vorher kann Apple mit glänzenden Quartalszahlen aufwarten: Der Gewinn im dritten Quartal kletterte um knapp 19 Prozent auf rund neun Milliarden Euro. Auch der Umsatz stieg deutlich.

Apple hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. In dem Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal verdiente Apple 9,2 Millarden Euro, rund 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf rund 45 Milliarden Euro, wie der Konzern nach US-Börsenschluss mitteilte.

Rekordergebnis für Weihnachtsquartal erwartet

Die Aktie legte in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um gut drei Prozent zu, weil die Zahlen und auch die Prognose für das laufende Vierteljahr besser ausfielen, als von Analysten erwartet. Für das Weihnachtsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 72 und 75 Milliarden Euro in Aussicht. Das wäre eine drastische Steigerung im Vergleich zu den 67 Milliarden Dollar vor einem Jahr - die bereits ein Bestwert waren.

Der Konzern bringt in diesem Herbst erstmals gleich drei neue Telefone auf den Markt. Mit den beiden Varianten iPhone 8 und 8 Plus, die äußerlich bisherigen Modellen ähnlich sehen, verkaufte Apple knapp 46,7 Millionen seiner Smartphones. Das war ein Plus von 2,5 Prozent. Mit dem iPhone X, das diesen Freitag in den Handel kommt, rechnet Apple nun mit Rekordzahlen für das Rekord-Weihnachtsquartal.