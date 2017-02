Vom Azubi bis hin zum Software-Spezialisten - der weltgrößte Online-Händler Amazon will bis zu 15.000 neue Jobs in Europa schaffen. Auch Arbeitssuchende in Deutschland sollen profitieren. Hier könnten mehr als 2000 neue Stellen entstehen.

Der Online-Händler Amazon wächst und wächst - und kündigt erneut an, Tausende Jobs zu schaffen. 15.000 sollen es in ganz Europa sein, davon entfallen mehr als 2000 auf Deutschland, wie das Unternehmen ankündigte. Es gehe dabei um unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrungen - "von Ingenieuren über Software-Entwickler bis hin zu Berufseinsteigern und Auszubildenden".

Trotz des geplanten EU-Austritts setzt der weltgrößte Online-Händler weiter auf den Standort Großbritannien. In diesem Jahr werde man die Rekordzahl von 5000 Stellen im Königreich schaffen. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter dort auf 24.000. Anfang Januar hatte Amazon bereits angekündigt, 100.000 neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Der Konzern hat wegen seiner Wachstumspläne mit einem großen Cloud-Geschäft und neuen Produkten wie der digitalen Sprachassistentin Alexa offenbar einen hohen Bedarf an Fachleuten.