Abschied nach 40 Jahren Air Berlin wünscht "Macht et jut"

"Air Berlin has landed" - um 22.45 Uhr erscheint Air Berlin das letzte Mal auf einer Anzeigetafel. Vor der Ankunft des Fluges AB6210 in Berlin-Tegel, hat sich die Gesellschaft nach 40 Jahren Flugbetrieb offiziell mit einem "Macht et jut" verabschiedet. Für die Mitarbeiter wird es eine harte Landung.

Die rot-weiße Ära geht am Abend nach 40 Jahren zu Ende: Kurz vor dem letzten Flug hat sich die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin von ihren Kunden verabschiedet. "Air Berlin bedankt sich an diesem traurigen Tag bei allen Mitarbeitern, Partnern und Passagieren, die uns über die vielen Jahre ihr Herz und ihre Treue geschenkt haben", teilte die Fluggesellschaft mit. "Air Berlin wünscht allzeit "Happy Landings!" und sagt im Namen aller Mitarbeiter "Macht et jut!"

Die nach Lufthansa bisher zweitgrößte deutsche Fluglinie hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Flug AB6210 ist der letzte - er wird um 22.45 Uhr in Berlin-Tegel erwartet. "Es ist ein emotionaler Abschied für Passagiere und Airline-Mitarbeiter", heißt es in der Mitteilung. Seit ihrem Erstflug am 28. April 1979 (Berlin-Mallorca) habe die Airline mehr als eine halbe Milliarde Passagiere befördert. "Hoffnungen, Träume, die Sehnsucht nach der Ferne und die Liebe zum Reisen flogen immer mit und erzeugten tausende Geschichten", erklärte das Unternehmen.

Kritiker machen eine zu schnelle Expansion und ein verfehltes Geschäftsmodell für das Scheitern der Fluggesellschaft verantwortlich. Demnach wurde Air Berlin im Konkurrenzkampf mit Billigfliegern auf der einen Seite und Premium-Airlines wie der Lufthansa auf der anderen Seite zerrieben.

Letzter Air-Berlin-Flug steht bevor

tagesschau 12:00 Uhr, 27.10.2017, Andreas Jöhrens, RBB







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-341305~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Lufthansa übernimmt den Großteil

Nach der Insolvenz Mitte August wird Air Berlin nun zerschlagen. Den Löwenanteil mit rund 80 von gut 130 Flugzeugen übernimmt die Lufthansa. Zudem sollen bis zu 3000 der 8000 Mitarbeiter zum Lufthansa-Konzern wechseln. Die insolvente Airline verhandelt zudem mit dem britischen Billigflieger Easyjet und der Thomas-Cook-Tochter Condor weiter, die ebenfalls an Air-Berlin-Teilen interessiert sind. "Unser Ziel ist es, im Laufe des Tages mit einem der beiden Bieter zum Abschluss zu kommen", sagte ein Air-Berlin-Sprecher. Easyjet und Condor äußerten sich nicht dazu.

Mehr zum Thema Das Sterben der Fluglinien

Insolvenzverwalter sieht Hoffnung für Tausende Mitarbeiter

Die Zukunft für Tausende noch verbleibende Mitarbeiter ist aber am letzten Flugtag der Airline ungewiss. Der Generalbevollmächtigte im Insolvenzverfahren, Frank Kebekus, sieht dennoch Chancen auch für die nicht übernommenen Mitarbeiter. "Wir gehen davon aus, dass wir 70 bis 80 Prozent der Arbeitsplätze überleiten können", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es werde ja noch mit Condor und Easyjet verhandelt.

Lösung für die Techniksparte

Zuletzt hatte Air Berlin für seine Techniksparte neue Eigentümer gefunden. Eine Bietergemeinschaft der Berliner Zeitfracht-Gruppe mit der Wartungsfirma Nayak werde noch in dieser Woche einen Kaufvertrag unterzeichnen, teilte die Airline mit. Nach den Worten von Kebekus werden rund 300 Mitarbeiter übernommen, für weitere 550 werde es eine Auffanggesellschaft geben.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 27. Oktober 2017 um 06:15 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland