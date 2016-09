Air Berlin steht offenbar vor dem Ausverkauf. Doch die skizzierten Deals werfen Fragen auf: Warum sollte die Lufthansa ihre Konkurrenz retten? Und wieso sollte der Tui-Konzern ein lukratives Geschäft aufs Spiel setzen? Entscheidende Fragen - auch für Kunden.

Von Julia Böhling, tagesschau.de

Die Arbeit nervt, das Wetter ist schlecht, der Kopf will mal wieder etwas Neues sehen, die Welt entdecken: Es gibt zahlreiche gute Gründe, sich in ein Flugzeug zu setzen und einfach wegzufliegen. Das sehen auch die Deutschen so: Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes jede dritte Reise, die länger als fünf Tage dauerte, mit dem Flugzeug angetreten. Nur das Auto ist beliebter.

Die Vorteile des Fliegens liegen auf der Hand: Die Reise geht schnell, ist vergleichsweise unkompliziert - und vor allem ist es erschwinglich geworden. Für weniger als 100 Euro einmal quer durch Europa zu fliegen ist keine Ausnahme mehr. Wie weit kommt man dafür mit der Bahn? Wie weit mit dem Auto?

Doch hinter diesen niedrigen Preisen steht auch ein erbitterter Kampf um den Markt, um das Geld der reisewilligen Deutschen und Europäer. Und in genau diesen Kampf kommt dieser Tage große Bewegung. Der Grund: Die Flotte von Air Berlin, der zweitgrößten Fluggesellschaft in Deutschland, soll laut "Süddeutscher Zeitung" um die Hälfte eingedampft werden. Was für den Laien zunächst nach einer nüchternen Wirtschaftsmeldung klingt, sorgt in der Branche für Aufruhr - der auch die Kunden betrifft.

Jan-Peter Bartels, HR, zu den Hintergründen der Sparmaßnahmen

tagesschau24 15:30 Uhr, 26.09.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-218077~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Etihad zieht die Reißleine

Was ist passiert? Air Berlin steckt seit Jahren in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Allein im vergangenen Jahr machte das Unternehmen 446 Millionen Euro Verlust. Finanzspritzen bekam die Fluggesellschaft zuletzt immer wieder von ihrem Partner und großen Anteilseigner Etihad. Die Airline mit Sitz in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten hält seit Anfang 2012 gut 29 Prozent an Air Berlin.

Nun reicht es Ethiad offenbar. Laut "Süddeutscher Zeitung" treibt Etihad eine Neustrukturierung von Air Berlin voran. Der Plan: In den kommenden Monaten soll sich Air Berlin voraussichtlich von etwa 1000 seiner insgesamt 8600 Mitarbeiter trennen. Zudem soll Etihad mit der Lufthansa über ein breit angelegtes Geschäft verhandeln: Air Berlin soll dem Bericht zufolge rund 40 Jets samt Personal an Eurowings vermieten, den Billigableger der Lufthansa. Dabei besitzt Air Berlin selbst gar keine eigenen Flugzeuge mehr, sondern greift seit dem Sommer selbst nur noch auf geleaste Flugzeuge zurück.

Warum kauft jemand unrentable Strecken?

Etihad Airways verhandelt laut der Zeitung auch mit dem Touristikkonzern Tui darüber, Teile von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft mit Tuifly zusammenzulegen und in einer eigenen Ferienfluggesellschaft fortzuführen. Bleiben sollen nur noch rund 70 Fernstrecken, die sich auf den Drehkreuzverkehr in Berlin und Düsseldorf sowie die Zubringerflüge für Etihad nach Abu Dhabi konzentrieren.

Doch was versprechen sich die Verhandlungspartner von diesen Deals?

Da ist zum einen die Lufthansa: Warum sollte sie ihrem Konkurrenten Air Berlin bei der Sanierung helfen? Noch dazu durch die Übernahme von Flugzeugen und Strecken, die für Air Berlin offenkundig unrentabel sind? Ein Grund dafür könnte der massive Konkurrenzkampf in Europa um die Urlaubsflieger sein, der wesentlich von den Billiganbietern Ryanair und EasyJet geprägt wird. Erst im Juni hatte Ryanair-Chef Michael O’Leary in einem Interview mit der "Zeit" die "Implosion" von Air Berlin prophezeit und die daraus entstehende Lücke für sich beansprucht.

Käme es dazu, würde Ryanair die Lufthansa stark in Bedrängnis bringen - will diese sich doch mit ihrer Billigtochter Eurowings auch auf dem Markt behaupten. Das wäre bei einer weiteren Ausbreitung von Ryanair oder EasyJet jedoch schwierig. Vor diesem Hintergrund könnte es für die Lufthansa das kleinere Übel sein könnte, Air Berlin aus der Klemme zu helfen - und mit dem Ausbau der eigenen Flotte die eigenen Marktanteile zu halten oder gar auszubauen.

Möglichkeit auf gemeinsame Flüge

"Die Lufthansa möchte außerhalb ihrer Drehkreuze Frankfurt und München mit der Billigtochter Eurowings wachsen", sagt der Frankfurter ARD-Korrespondent Sebastian Kisters. Deshalb mache es für das Unternehmen Sinn, an Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart Strecken zu übernehmen - "vor allem auch, um sie nicht Konkurrenten wie EasyJet zu überlassen".

Außerdem könnte sich durch den Leasing-Deal für die Lufthansa die Möglichkeit ergeben, mit der finanzstarken Etihad Flüge zu teilen und damit das Angebot auszuweiten. Ein solches Verfahren wird Codesharing genannt. Ein Geschmäckle gäbe es aber dabei: Die Lufthansa war zuletzt massiv gegen das Codesharing von Etihad und Air Berlin vorgegangen. Heute will der Lufthansa-Aufsichtsrat über das Leasing-Geschäft mit Air Berlin beraten, das bereits Ende Oktober abgeschlossen werden könnte.

Tui muss abwägen

Auch beim Tui-Konzern stellt sich die Frage, warum er sich auf den Air-Berlin-Deal einlassen sollte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur profitiert Tui aktuell von einem lukrativen Leasing-Geschäft mit Air Berlin, das eigentlich noch bis 2019 laufen sollte. Demnach hat Air Berlin bei Tui 14 Boeings samt Personal geleast. Warum sollte Tui dieses Geschäft durch neue Verträge aufgeben?

Auch hier könnte die Absicherung des eigenen Geschäfts im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Denn würde Air Berlin pleite gehen, würde Tui ein wichtiger Geschäftspartner wegbrechen. Neben dem Leasing-Geschäft bucht das Unternehmen auch regelmäßig Flugkapazitäten bei Air Berlin, um für seine Kunden passende Pakete für Pauschalreisen schnüren zu können. Würde Air Berlin wegfallen, würde das Tui vor Probleme stellen. Da scheinen auch für Tui die Sanierungspläne für Air Berlin das kleinere Übel zu sein.

Kann Air Berlin so überleben?

Doch wird die massive Verschlankung von Air Berlin dazu beitragen, dass sich das Unternehmen erholt? Wird Air Berlin allein mit Drehkreuz-Flügen und Flügen nach Abu Dhabi über Wasser halten können? Darüber gehen die Meinungen auseinander. "Mit den Zubringerflügen nach Abu Dhabi wäre auch eine Rumpf-Air-Berlin nicht zukunftsfähig. Etihad handelt nicht strategisch, sondern aus reiner Verzweiflung", sagte Luftfahrtberater Gerald Wissel der Deutschen Presse-Agentur.

Optimistischer sieht ARD-Korrespondent Kisters die Strategie. Besonders gut würden aktuell Fluggesellschaften auf Strecken nach Nordamerika und in die Karibik verdienen. Air Berlin kann auf Flugzeuge und Lizenzen zurückgreifen, um diese Strecken zu bedienen. Darauf den Schwerpunkt zu legen, hält Kisters für verständlich.

Hinzukommt, dass Etihad von den Air-Berlin-Flügen nach Abu Dhabi profitiert. Air Berlin ist für die Araber nach Unternehmensangaben ein "Gateway nach Europa, Nordamerika und [in die] Karibik". Dieser strategische Vorteil gilt auch als Grund, warum Etihad überhaupt in so großem Umfang bei Air Berlin eingestiegen ist. Das könnte auch eine Erklärung sein, warum Air Berlin nur zum Teil in andere Hände gegeben werden soll.

Auswirkungen auf die Flugpreise

Bleibt die Frage: Was bedeutet die möglichen neuen Zusammenschlüsse und Kooperationen für die Reisenden aus Deutschland? Auch darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche glauben, dass die Pläne von Etihad für die Kunden von Vorteil sind. Denn: Air Berlin bliebe in Teilen bestehen und zugleich könnten sich Lufthansa und Tui auf dem Markt behaupten. Die Alternative wäre, dass Ryanair und EasyJet noch mehr Marktmacht erhielten und dadurch weitere Fluggesellschaften bedroht sein könnten. Würde weitere Konkurrenz wegfallen, würde sich das höchstwahrscheinlich negativ auf Flugpreise auswirken.

Doch es gibt auch Stimmen, die vor den Folgen des Air-Berlin-Ausverkaufs warnen. Denn auch durch ihn gebe es eine Marktkonzentration, wenn auch möglicherweise in kleinerem Rahmen. Aus Sicht des Wettbewerbsexperten Justus Haucap könnten sich Flugtickets deshalb schon bald deutlich verteuern: "Die Erfahrung zeigt: Wenn man auf einer Strecke die Reduktion von zwei auf einen Anbieter hat, muss man schon sehr gutgläubig sein, wenn man denkt, dass die Preise dort nicht steigen", sagt der Ökonom der Uni Düsseldorf. "10 bis 20 Prozent höhere Preise halte ich für realistisch." Das könnte dann der Freude der Deutschen an Flugreisen einen Dämpfer verpassen.