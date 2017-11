Das Unternehmen ist zerschlagen, der Flugbetrieb eingestellt - nun wurde das Insolvenzverfahren für Air Berlin offiziell eröffnet. Bekannt wurde auch, dass eine seit mehr als einer Woche in Island gestrandete Maschine der Fluggesellschaft jetzt abgeholt werden kann.

Wenige Tage nach dem Ende des Flugbetriebs von Air Berlin ist offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der bankrotten Fluggesellschaft eröffnet worden. Das teilte das zuständige Amtsgericht Berlin-Charlottenburg mit. Das Gericht habe Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, erklärte Air Berlin. Die Gläubiger können nun ihre Forderungen schriftlich bis zum 1. Februar 2018 beim Sachwalter anmelden. So wird der Insolvenzverwalter bei einem Verfahren in Eigenverwaltung genannt.

Das Gericht bestellte den Berliner Rechtsanwalt Lucas Flöther zum Sachwalter. Er hatte diese Funktion vorläufig bereits nach dem Insolvenzantrag vom 15. August übernommen

Dem Antrag auf Eigenverwaltung wurde stattgegeben, weil das Gericht dadurch keine Nachteile für die Gläubiger erwartet. Die Gläubigerversammlung findet am 24. Januar in Berlin statt. Formal handelt es sich um drei einzelne Insolvenzverfahren - für die Aktiengesellschaft britischen Rechts, Air Berlin PLC, für die Kommanditgesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG sowie für die Tochter Air Berlin Technik GmbH.

Letzte Maschine am Freitag gelandet

Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend mit einem staatlichen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro aufrecht erhalten. Am vergangenen Freitag landete schließlich die letzte Maschine der Airline.

Die Fluggesellschaft soll zu großen Teilen an die Lufthansa verkauft werden, auch der britische Flieger Easyjet kommt zum Zug. Der Logistikdienstleister Zeitfracht und das Wartungsunternehmen Nayak erhielten den Zuschlag für die Air Berlin Technik.

Flugzeug in Island kann abgeholt werden

Ein Flugzeug der Airline steht derzeit noch in Island, weil es dort wegen nicht bezahlter Rechnungen mehr als eine Woche lang nicht starten durfte. Nun gab ein Sprecher des Flughafenbetreibers bekannt, dass die Maschine abgeholt werden könne. Air Berlin habe am Montag seine Schulden beim internationalen Flughafen Keflavik beglichen, sagte er. Die Maschine soll nach Angaben von Air Berlin noch heute zurück nach Deutschland fliegen.

Flugzeuge der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin stehen auf dem Vorfeld des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld.

Die anderen Flugzeuge stehen derzeit auf dem ungenutzten Vorfeld des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld sowie auf einem extra Gelände des Flughafens Düsseldorf. Die Lufthansa übernimmt 81 Maschinen, Easyjet 25.

An diesem Donnerstag verhandelt das Arbeitsgericht Berlin über einen Eilantrag der Personalvertretung der Flugbegleiter von Air Berlin. Sie wollen per einstweiliger Verfügung Entlassungen verhindern. Seit der Antragstellung in der vergangenen Woche hat sich die Situation jedoch verändert. So will Easyjet bis zu 1000 Piloten und Flugbegleiter übernehmen. Außerdem sollen bis zu 1200 Mitarbeiter aus der Air-Berlin-Verwaltung in einer Transfergesellschaft unterkommen.