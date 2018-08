Entwicklungsminister Müller will mehr Perspektiven in Afrika schaffen und fordert ein stärkeres wirtschaftliches Engagement. Seine Idee: Die EU soll ihre Märkte für sämtliche Güter des Kontinents öffnen.

Entwicklungsminister Gerd Müller fordert von der Europäische Union mehr Engagment in Afrika. Faktisch sei derzeit der europäische Markt für Produkte aus Afrika gesperrt, gleichzeitig stiegen die europäischen Exporte nach Afrika. Müller forderte, die Märkte für alle afrikanischen Güter zu öffnen. Insbesondere landwirtschaftliche Produkte müssten zoll- und quotenfrei nach Europa eingeführt werden können, um in Afrika Jobs für Millionen arbeitslose junge Menschen zu schaffen, sagte der CSU-Politiker der "Welt". Dies könne auch die Migration Richtung Europa bremsen.

Arbeit und Zukunftsperspektiven

"Ich bin mir sicher: Afrikas Jugend will und wird sich nicht auf die Flucht begeben und in der Heimat bleiben, wenn es Arbeit und Zukunftsperspektiven gibt." Europa könne sich dennoch nicht völlig abschotten, sagte er. Im Rahmen eines EU-Afrika-Abkommens müssten die EU-Staaten auch legale Möglichkeiten eröffnen, um in Europa zu arbeiten.

Zudem forderte der CSU-Politiker mehr Einsatz von der deutschen Wirtschaft. Bislang seien nur 1000 von 3,5 Millionen deutschen Unternehmen in Afrika aktiv, sagte Müller. Das sei zu wenig.