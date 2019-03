Durch Sturmböen gab es in NRW ein Todesopfer. Erst am Nachmittag soll sich das Wetter beruhigen. Die Karnevalshochburgen versuchen unterdessen, sichere Rosenmontagsumzüge zu gewährleisten.

Sturmböen ziehen über Deutschland. In Nordrhein-Westfalen gab es ein Todesopfer. Im münsterländischen Ochtrup hat ein umstürzender Baum einen 37 Jahre alten Autofahrer getötet. Der Mann war allein auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf.

Stürmische Nacht

In der Nacht hatte Sturmtief "Bennett" auch in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln Äste von Bäumen abbrechen lassen und Mülltonnen und Baustellenschilder umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf berichtete von zahlreichen nächtlichen Einsätzen. Bei der Bahn gab es vorübergehend Streckensperrungen im NRW-Regionalverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume, wie die Bahn mitteilte. Auf der Autobahn 4 bei Kerpen stürzte ein Baum auf die Strecke. Zwei Lastwagen und zwei Autos wurden stark beschädigt, es gab aber keine Verletzten.

Die Verkaufsstände rund um den Rosenmontagsumzug in Düsseldorf wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet erst in einigen Stunden mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. "Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab", so eine Meteorologin.

Zugige Umzüge

Dementsprechend sorgenvoll schauen die Narren auf das Wetter. Einige Vorbereitungen für die Rosenmontagsumzüge wurden bereits getroffen. So fahren in Köln nur die großen Motivwagen - Fahnen, Schilder und tragbare Figuren untersagte das Festkomitee. In Düsseldorf wurde der Beginn des Umzugs mit der Hoffnung auf eine Besserung des Wetters um knapp zwei Stunden nach hinten verschoben, ebenso in Koblenz. Dort wurde außerdem die Strecke verkürzt. Einige kleinere Umzüge wurden aus Vorsicht abgesagt, so zum Beispiel im nordrhein-westfälischen Bottrop.