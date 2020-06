Ein Vorschlag der CDU bringt Schwung in die Diskussion um ein neues Wahlrecht. Doch die CSU bremst bereits im Vorfeld aus. Wer will eigentlich was in diesem Streit?

Von Iris Marx, tagesschau.de

Lange Zeit schien die Diskussion um ein neues Wahlrecht festgefahren zu sein. Eine Lösung für die nächste Bundestagswahl schien kaum in Sicht. Doch nun ist nach dem Vorstoß von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wieder Bewegung in der Debatte.

Jede Partei kämpft darum, so viele Abgeordnete wie möglich im Bundestag zu haben. Schon jetzt sitzen statt 598 Abgeordneten 709 im Plenarsaal und sorgen nicht nur für hohe Kosten und Platzprobleme. Die Arbeitsfähigkeit leidet. Je mehr Abgeordnete etwa an einem Entscheidungsprozess beteiligt sind, desto schwerer fällt das Finden von Lösungen. Und das wird dann ein Problem für die Demokratie. Darin sind sich alle Parteien auch einig, nur nicht darin wie sie sich selbst beschränken könnten.

Wo liegt das Problem?

Das Wahlrecht in Deutschland ist eine Mischung aus einer personalisierten Verhältniswahl. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Die Zweite entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Verhältnis der abgegebenen Stimmen im Bundestag bekommt. Mit der ersten Stimme wird in den zurzeit 299 Wahlkreisen ein Kandidat direkt gewählt - das ist der personalisierte Teil. Wenn eine Partei aber mehr Direktmandate erhält, als ihr über die Zweitstimme zustehen, dann werden diese sogenannten Überhangmandate seit 2013 ausgeglichen. Die anderen Parteien bekommen dann so viele Sitze dazu, um das Verhältnis der Zweitstimme wieder herzustellen. Die 43 Überhangmandate der Union bei der Wahl 2017 haben so ganze 65 Ausgleichsmandate nach sich gezogen. Mit den drei Überhangmandaten der SPD entstand der heutige XL-Bundestag mit 709 Abgeordneten, der sich nach jetzigen Umfragewerten 2021 zu einem XXL-Bundestag aufblähen könnte. Kurz vor knapp macht Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) doch noch einen Vorschlag wie der drohende XXL-Bundestag 2021 verhindert werden könnte.

Was ist der jüngste Vorschlag der CDU?

Was sagen Verfassungsrechtler zu dem Brinkhaus-Vorschlag?

Noch bevor Brinkhaus seine Idee in der Fraktionssitzung der Union einbringen kann, hagelt es bereits Kritik. Die kommt vor allem von der Schwesterpartei CSU. So bezweifelt der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag die Verfassungsmäßigkeit des Vorschlags. Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio habe in einem Gutachten einen Verstoß gegen die Wahlrechtsgrundsätze festgestellt, das der "Bild"-Zeitung vorliege. Nach Artikel 38 Grundgesetz gilt, dass die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Bleiben Erststimmen für einzelne Direktkandidaten aber unberücksichtigt, könnte das ein Verstoß gegen die Gleichheit der Wahl sein, weil eben nicht jede Stimme gleich viel zählt.

Was schlägt die CSU vor?

Die kleine Schwesterpartei gilt bei der ganzen Diskussion als größter Profiteur des Status quo. Viele Parteien unterstellen ihr daher, jeden Lösungsansatz zu blockieren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Ähnlich wie Brinkhaus will auch die CSU einen Deckel, den sie sogar schon bei 699 Abgeordneten ziehen möchte. Alle Mandate, die darüber hinaus gehen, sollen aber nicht am Erststimmenergebnis gekürzt werden, sondern an der Zweitstimme. Bei einem Überschreiten solle also die Anzahl der Abgeordneten im Verhältnis der Fraktionen zueinander reduziert werden. Die nur in Bayern auftretende CSU käme bei dieser am bundesweiten Zweitstimmenergebnis orientierten Lösung ziemlich gut weg. Allerdings zeigen sie sich offen dafür, die Wahlkreise zu reduzieren, allerdings erst für die übernächste Bundestagswahl.

SPD: Wie verhält sich der Koalitionspartner in der Debatte?

Die SPD schlägt für die nächste Bundestagswahl ein Brückenmodell vor. Für eine ausgeruhte Reform sei die Zeit schon zu knapp, so Carsten Schneider (SPD). Für die SPD soll bei 690 Abgeordneten Schluss sein. Danach soll gekappt werden und zwar nach dem Motto: Der Schwächste fliegt. Die Direktkandidaten, die ein Überhangmandat auslösen und die wenigsten Stimmen bekommen, sollen unberücksichtigt bleiben. Damit entfielen entsprechend auch die Ausgleichsmandate. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, nennt es ein Brückenmodell nur für die nächste Bundestagswahl. Ähnlich wie beim Brinkhaus-Modell hat auch das Brückenmodell das Problem, dass Wählerstimmen ins Leere laufen könnten. Der Einschätzung des Verfassungsrechtlers Di Fabio hält die SPD ihre eigenen Experten entgegen: Christoph Möllers von der HU Berlin verweist etwa darauf, dass es bereits jetzt Wahlkreise ohne direkt gewählte Kandidaten gebe - im Falle des Ausscheidens oder Todes eines Abgeordneten. Zudem entspräche diese Lösung dem Vorrang der Zweitstimme, wie es im Wahlsystem auch angelegt sei.

Und was schlägt die Opposition vor?

Zusammen mit Bündnis90/Die Grünen und den Linken hat die FDP vorgeschlagen, die Wahlkreise zu reduzieren. Nur hiermit gingen keine Wählerstimmen verloren. Es bliebe bei "one man, one vote", sagt Marco Buschmann (FDP). Grüne, Linke und FDP haben einen gemeinsamen Vorschlag bereits Ende vergangenen Jahres auf den Tisch gelegt. Ihre Kappungsgrenze liegt bei 630 Abgeordneten. Dieses Ziel möchte das ungewöhnliche Trio durch zwei Kniffe erreichen: Erstens will sie die Anzahl der Wahlkreise von 299 auf 250 verringern. Allein dadurch verringert sich proportional die Zahl der Abgeordneten, Direktmandate blieben erhalten. "Wählerstimmen gingen so nicht verloren. Es bleibt bei "one man, one vote", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann. In einer Beispielrechnung würde die CDU so statt 200 nur noch 178 Plätze zustehen, den Grünen 59 statt 67. Es ist der einzige Vorschlag, der in den Bundestag offiziell eingebracht wurde. Kritiker sagen allerdings, dass sich das Aktionsfeld für Abgeordnete sehr stark vergrößere. Er könne kaum überall im Wahlkreis dann noch präsent sein.

Welcher Vorschlag kann noch für die Wahl 2021 umgesetzt werden?

Bereits im Frühjahr gab es Zweifel, ob eine Neuorganisation der 299 Wahlkreise noch vor der Bundestagswahl möglich ist. Die Vorbereitungen zur nächsten Bundestagswahl sind in vollem Gange. Auf Europa-Ebene gibt es zudem über die sogenannte Venedig-Kommission des Europarats gewisse Spielregeln für Wahlen. Danach sollen die "Grundelemente des Wahlrechts und insbesondere des Wahlsystems (...) bis ein Jahr vor einer Wahl nicht mehr verändert werden." Die Uhr tickt also sehr laut. Eine Veränderung der Wahlkreise, wie es die Opposition vor hat, scheint kaum noch möglich.

Wie geht es jetzt weiter?

Morgen berät die Union in ihrer Fraktionssitzung über die Vorschläge der CDU und CSU. Am Mittwoch will sich der Innenausschuss mit dem Weg der Opposition auseinandersetzen. Sie möchte ihn am liebsten noch diese Woche im Bundestag abstimmen lassen.