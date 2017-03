Am 1. April übernehmen die USA für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Ihre neue Botschafterin Haley will den Laden aufmischen. Er sei zu fett, zu bürokratisch, zu unzeitgemäß.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Nikki Haley, die neue amerikanische UN-Botschafterin, ist zu Gast im altehrwürdigen "Council on Foreign Relations", einer der weltweit einflussreichsten Denkfabriken in New York. Die Frau aus South-Carolina skizziert mit charmantem Südstaatenakzent, wie die Trump-Regierung künftig die USA, die UN und auch ein bisschen die Welt einteilen wollen. "Wer fair zu uns ist, ist gut. Wer nicht fair ist, muss mit allem rechnen."

Das ist der neue amerikanische Ton, ihr Ton bei den Vereinten Nationen. Bereits bei ihrer allerersten Pressekonferenz hatte Haley den verdutzten Journalisten erklärt, die USA würden künftig eine Liste der Staaten führen, die amerikanische Politik nicht unterstützten. Es klang nicht nur wie eine Drohung, es war eine.

Ab dem 1. April nun übernehmen die USA für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Und der darf sich vermutlich warm anziehen: "Der UN-Sicherheitsrat funktioniert wie ein alteingesessener Club. Er hat Regeln und eine eigene Club-Kultur."

Ein Club, erstarrt in Ritualen

Nikki Haley meint das nicht eben freundlich. Der Sicherheitsrat, für sie ein "Old Boys' Club", erstarrt in Ritualen, ungeschriebenen Gesetzen. Sie will den Laden aufmischen. Unter amerikanischen Vorsitz soll das Gremium erstmals überhaupt allgemein über Menschenrechte reden. China und Russland hatten das in der Vergangenheit stets verhindert. Jetzt kommt Haley und sagt: Wollen wir doch mal sehen. Es würde doch sehr aussagekräftig sein, wenn ein Land eine Debatte über Menschenrechte verhindern wolle. Russland dürfe ja beim Thema Menschenrechte anderer Meinung sein, aber Russland müsse sich zumindest anhören, was die USA zu sagen hätten.

Die UN, ein schwer in die Jahre gekommener Koloss: fett geworden, bürokratisch, unzeitgemäß in vielerlei Hinsicht. Haley will das im Auftrag ihres Bosses, Präsident Donald Trump, ändern: "Eine Welle des Populismus bildet sich weltweit und erschüttert Einrichtungen wie die der UN bis in ihre Fundamente." Soll heißen: Reformiert euch oder ihr seid Geschichte.

Jeder wisse doch, es gebe eine Menge Fett bei den Vereinten Nationen, das herausgeschnitten werden könne, auch bei den Blauhelmmissionen, so Haley. Die USA, mit 8,25 Milliarden Dollar Hauptgeldgeber für alle Friedensmissionen, wollen laut Haley jetzt jede der 16 Missionen auf den Prüfstand stellen.

Club für Leute, die eine nette Zeit haben

Man sehe ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, so sehen die USA die Dinge bei den Friedensmissionen. Was ist das Ziel, wie die weiteren Erfolgsaussichten? Das müssten künftig die Fragen sein. Zu viele Missionen nämlich seien gescheitert, weil sie zu teuer, zu langwierig oder moralisch bankrott gewesen seien. Sie nennt Monusco im Kongo als Beispiel: "Die UN unterstützen dort eine Regierung, die das eigene Volk verfolgt. Wir sollten den Anstand haben, das zu beenden."

Trump hatte per Twitter die UN zuletzt einen Club genannt für Leute, die sich dort eine nette Zeit machten. Nikki Haley legte jetzt nach: Die Clubregeln infrage zu stellen sei notwendig. Die Vereinten Nationen dürften gewarnt sein. Der nächste Monat im Sicherheitsrat unter US-Vorsitz wird vermutlich nicht der beschaulichste der UN-Geschichte werden. Offen ist bisher noch, ob Trump wie andere US-Präsidenten vor ihm, eine Sitzung des Sicherheitsrates persönlich leiten wird.

