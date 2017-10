Sicherheitsbefragungen am Flughafen: Auf Reisende, die mit dem Flugzeug in die USA wollen, kommen ab morgen neue Regelungen zu. Die ersten Fluglinien fordern ihre Kunden auf, mindesten 90 Minuten vor Abflug einzuchecken.

Erst waren Laptops in Kabinen von bestimmten Flügen aus dem Nahen Osten verboten. Nun kommen auf Flugreisende, die die USA ansteuern, neue Sicherheitsbestimmungen zu: Ab morgen gelten schärfere Sicherheitschecks - unter anderem kurze Befragungen. Das teilten mehrere Fluggesellschaften mit. Im Juni hatte die US-Regierung diese Neuregelungen beschlossen. Damit soll ein erneutes Verbot von Laptops und anderen tragbaren Computern vermieden werden. Das umstrittene Laptop-Verbot war nach vier Monaten im Juli 2017 aufgehoben worden.

90 Minuten vor Abflug einchecken

Die Fluglinie Swiss, ein Tochterunternehmen der Lufthansa, hat bereits reagiert und ihre Fluggäste aufgefordert, mindestens 90 Minuten vor Abflug einzuchecken. Auch erste Kritik an den verschärften Kontrollen wird schon laut. Andrew Herdman, Generaldirektor der asiatisch-pazifischen Fluggesellschaften, sagte, ein global einheitliches Sicherheitskonzept sei besser als Anforderungen, die nur für bestimmte Regionen gälten. Von der US-Luftaufsicht gab es keinerlei Stellungnahme.

US-Behörde warnt vor Batterien an Bord

Trotz des aufgehobenen Laptop-Verbots planen die Vereinigten Staaten in Zukunft, dass Passagiere ihre tragbaren Computer nicht mehr als Gepäck aufgeben dürfen sollen. Der Hintergrund: Die Luftfahrtbehörde FAA ist wegen der Lithium-Batterien in Sorge, die in Laptops verbaut sind. Tests hätten ein Risiko für Überhitzung und Brände dieser Batterien ergeben, hieß es. Die US-Behörde hat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO vorgeschlagen, Laptops und andere große elektronische Geräte künftig nicht mehr im Gepäck zu erlauben.

Im Unterschied zum Laptop-Verbot, das vom Heimatschutzministerium entwickelt wurde und mögliche Terroranschläge verhindern sollte, geht es bei dem Verbotsvorstoß der FAA ausschließlich um das Risiko eines Brandes an Bord.

