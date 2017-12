1995 verabschiedete der US-Kongress mit dem "Jerusalem Embassy Act" das Gesetz, auf das sich Trump nun beruft. Es fordert, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Doch Präsident Clinton sah den Friedensprozess gefährdet - und ignorierte es.

Von Marc Hoffmann, ARD-Studio Washington

Vor 22 Jahren beschloss der US-Kongress das Gesetz 104-45, bekannt als "Jerusalem Embassy Act". Darin forderte er die Regierung auf, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israels anzuerkennen. Dort, in Jerusalem, sollte auch die Botschaft der Vereinigten Staaten angesiedelt sein. So steht es schwarz auf weiß.

Demokraten und Republikaner hatten das Papier mit übergroßer Mehrheit verabschiedet. Eingebracht hatte den Entwurf der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Bob Dole. "Es ist ein überparteilicher Vorstoß", sagte er. "Wir haben nicht versucht, die Regierung damit zu überraschen. Der Gesetzentwurf ist verantwortungsvoll und wird den Friedensprozess nicht behindern."

Das sah US-Präsident Bill Clinton allerdings anders. Er fühlte sich von dem Gesetz überrumpelt und warf dem Kongress wenige Minuten nach der Abstimmung vor, den mühsamen Nahost-Friedensprozess mit ersten kleinen Erfolgen zu torpedieren.

Alle sechs Monate ausgesetzt

Clinton vermittelte und ignorierte das Botschaftsgesetz. Seine Regierung betrachtete es als verfassungswidrig. Der Kongress mische sich hier in die Außenpolitik ein, argumentierte sie, laut US-Verfassung sei aber nun mal ausschließlich die amerikanische Regierung für auswärtige Fragen zuständig. Clinton unterschrieb das Gesetz nicht. Nach den Regeln der amerikanischen Gesetzgebung trat es allerdings Wochen später trotzdem in Kraft.

Und dann passierte jedes halbe Jahr das Gleiche. Alle amtierenden Präsidenten - Clinton, Bush, Obama und selbst Trump - unterschrieben eine Erklärung, mit der sie Artikel 3 des Jerusalem Embassy Acts für jeweils sechs weitere Monate aussetzten. Mit der Begründung: Eine Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem sei aufgrund der Sicherheitslage vor Ort undenkbar. Das war jahrzehntelang die offizielle außenpolitische Linie.

Vor allem evangelikale und jüdische Gruppen machen Druck

Im eigenen Land allerdings war und ist diese Position sehr viel unschärfer. Nach einer Studie der Universität von Maryland von Anfang November sind fast 60 Prozent der Amerikaner gegen eine Verlegung der Botschaft nach Jerusalem. Anders sieht es in Washington unter den Abgeordneten aus. Der US-Senat äußerte sich zuletzt im Sommer dieses Jahres in der Sache: Die Senatoren verabschiedeten einstimmig und parteiübergreifend eine Resolution, die US-Präsident Trump aufforderte, in der Botschaftsangelegenheit in Israel endlich zu handeln. Vor allem evangelikalen und jüdischen Gruppen im Land ist das Thema sehr wichtig. Sie machen Druck.

Die "New York Times" berichtet zum Beispiel über ein Treffen Trumps mit dem Casino-Milliardär Sheldon Adelson im Oktober. Der Großspender stehe in enger Beziehung zum israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und habe in der Botschaftsfrage auf Trump eingewirkt.

Immer wieder Thema im Wahlkampf

Kandidaten im Wahlkampf kommen kaum darum herum, sich in der Israelfrage zu äußern. Mal deutlicher, mal etwas vorsichtiger, wie etwa Barack Obama im Sommer 2008, als er vor seinem Wahlsieg zu Besuch in Israel war. "Jerusalem wird die Hauptstadt Israels sein", sagte er damals. "Allerdings ist es wichtig, dass wir die Stadt nicht halbieren. Das ist die Frage des endgültigen Status, der muss mit Palästinensern und Israelis verhandelt werden. Es ist nicht die Aufgabe der USA, das zu diktieren."

Ähnlich drückte sich auch der amtierende Präsident Donald Trump gestern aus, wagte allerdings den einen entscheidenden Schritt. Trump kündigte an, dass die US-Botschaft nun endlich nach Jerusalem verlegt werde. Das US-Außenministerium werde beauftragt, mit den Planungen zu beginnen. Nach 22 Jahren soll das Gesetz nun umgesetzt werden.