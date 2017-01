Anfang November wurde er gewählt - heute ist es soweit: Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Alles zu der glamourösen Zeremonie und dem Drumherum in Washington im Liveblog.

Schäuble mahnt Vertragstreue an

20.01.2017 13:39 Uhr

Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die künftige US-Regierung zur Vertragstreue gemahnt. "Auch die USA haben internationale Abkommen unterschrieben", betonte der CDU-Politiker in einem beim Weltwirtschaftsforum in Davos geführten Interview mit dem "Spiegel". "Ich glaube nicht, dass morgen der große Handelskrieg ausbricht. Aber natürlich werden wir darauf pochen, dass Vereinbarungen eingehalten werden."



Schäuble riet, Trumps Ankündigungen über Twitter nicht zu wichtig zu nehmen. "Man darf Trumps Art der Kommunikation nicht mit Regierungerklärungen verwechseln. Darauf werden wir nicht einsteigen."

+ + +

Früh geflaggt

20.01.2017 13:13 Uhr

In Washington ist es zwar noch früh am Morgen - die ersten Trump-Fans (dieser scheint aus dem Bundesstaat New York angereist zu sein) sind aber schon bereit.

+ + +

"Dear George" & "Dear Barack"

20.01.2017 13:01 Uhr

Hier noch zwei Briefe von Vorgängern an ihre Nachfolger:

+ + +

Merkel wird Rede "mit Interesse studieren"

20.01.2017 12:58 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung werden die Antrittsrede von Donald Trump als US-Präsident "mit Interesse studieren". Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Danach beginne eine enge Zusammenarbeit der

Bundesregierung und der neuen Trump-Führung. Zum Zeitpunkt von Trumps Amtseinführung sei Merkel aber bei der Eröffnung des neuen Kunstmuseums Barberini in Potsdam.



Seibert äußerte sich nicht näher zu einem Telefonat von Merkel und dem bisherigen US-Präsidenten Barack Obama am Vorabend. Das Gespräch, an dem auch Merkels Mann, Joachim Sauer, und Obamas Frau Michelle teilgenommen hätten, habe persönlichen Charakter gehabt. Es sei Ausdruck der engen achtjährigen Zusammenarbeit und der hohen Wertschätzung Merkels und Sauers für Obama gewesen.

+ + +

Ein spezieller Abend im Weißen Haus

20.01.2017 12:49 Uhr

Obama und seine Leute sind ausgezogen - die neuen Bewohner noch nicht da. Die "Washington Post" über ein "Geisterhaus".

+ + +

Eine stolze Tradition

20.01.2017 12:46 Uhr

Der Umgang von Vorgänger-Präsident und Nachfolger ist in den USA traditionell kollegial. Auch Trump und Obama bemühten und bemühten sich ja um ein entsprechendes Bild.

+ + +

Der Atomkoffer!

20.01.2017 12:45 Uhr

Trump bekommt am Abend von Obama den berühmten Atomkoffer.

Mehr zu diesem Thema: http://www.tagesschau.de/ausland/trump-atomkoffer-101.html

+ + +

Protest in New York

20.01.2017 12:42 Uhr

In New York hingegen gab es gestern eine Massendemo gegen Trump - mit prominenten Teilnehmer. Gudrun Engel hat sich den Protest angesehen.

Mehr zu diesem Thema: http://www.tagesschau.de/ausland/anti-trump-proteste-101.html

+ + +

Der Abend davor

20.01.2017 12:39 Uhr

Schon gestern Abend feierte Donald Trump mit Vertrauten. Ein Bericht unseres Korrespondenten Jan Bösche.

Mehr zu diesem Thema: http://www.tagesschau.de/ausland/trump-amtseinfuehrung-101.html

+ + +

Der Zeitplan

20.01.2017 12:38 Uhr

Der Tag der Amtseinführung ist durchgetaktet: Wann legt er den Amtseid ab? Wo wird er seine mit Spannung erwartete Rede halten? Das Erste überträgt ab 17.15 Uhr live aus Washington. Hier auf tagesschau.de können Sie die Sondersendung im Livestream verfolgen. Hinter diesem Link finden sie einen Überblick über den Zeitplan.

Mehr zu diesem Thema: http://www.tagesschau.de/ausland/amtseinfuehrung-trump-zeitplan-101.html

+ + +

Der Tag des Machtwechsels

20.01.2017 12:36 Uhr

Der Tag ist da: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einem beispiellosen Wahlkampf und einem ebenso beispiellosen Machtwechsel sollte er um kurz vor 12.00 Uhr mittags Washingtoner Zeit (18.00 Uhr MEZ) in der Washington den Amtseid ablegen.

+ + +