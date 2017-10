Die türkische Armee hat den Beginn eines neuen Militäreinsatzes in Nordsyrien verkündet. Mit der Operation solle eine Waffenruhe in der Provinz Idlib durchgesetzt werden, die zwischen der Türkei, Russland und dem Iran vereinbart worden war.

Einen Tag nach dem Einrücken der türkischen Armee in Nordsyrien haben die Streitkräfte den Einsatz offiziell bestätigt. Es handele sich um einen "Aufklärungseinsatz" in der Provinz Idlib, teilte das türkische Militär mit. Nach Angaben der Regierung dient der Einsatz der Durchsetzung einer geplanten "Deeskalationszone" in Idlib. In dieser Zone soll eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelten.

Davon ausgenommen ist aber das Dschihadistenbündnis Hajat Tahrir al-Scham, das große Teile von Idlib kontrolliert. Die türkische Armee hatte am Wochenende in Vorbereitung eines neuen Einsatzes in Idlib Truppen an der Grenze zusammengezogen.

Schusswechsel an der Grenze

Um die Waffenruhe in der "Deeskalationszone" durchzusetzen, wird die Türkei Hajat Tahrir al-Scham aus Idlib vertreiben müssen. Es wird mit heftigen Kämpfen gerechnet. Am Sonntag gab es erste Schusswechsel an der Grenze. Unterstützt wird die Türkei bei der Offensive von Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA).

Idlib eine von vier Deeskalationszonen

Die Türkei als Unterstützer der Rebellen hatte sich Mitte September bei Verhandlungen in Kasachstan mit Russland und dem Iran, die den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützen, darauf verständigt, in Idlib eine von vier "Deeskalationszonen" einzurichten.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Sonntag, dass die Armee gemeinsam mit der FSA einen Einsatz in Idlib begonnen habe, der "ohne Probleme" verlaufe. Die Provinz Idlib grenzt an die von der Kurdenmiliz YPG kontrollierten Region Afrin. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie bekämpft.

