Der VfL Wolfsburg gewinnt gegen einen defensiv desolaten 1. FSV Mainz 05 und nähert sich in der Bundesliga den Europapokalplätzen.

Nach dem klaren 4:0 (2:0)-Erfolg der Niedersachsen hat der FC Schalke 04 als Tabellensechster nur noch zwei Punkte mehr. Die abstiegsbedrohten Mainzer stehen nun in den beiden aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf unter Druck.

Vier Eckstöße innerhalb der ersten beiden Minuten: Das war ein etwas kurioser Start der ersten Halbzeit für die Mainzer. Zu ihrem Leidwesen hielt auch das Ende mit. Im Strafraum wurde eine Flanke abgefälscht, Moussa Niakhaté und Torwart Robin Zentner behinderten sich beim Klärungsversuch, sodass der Ball Renato Steffen quasi auf den Kopf fiel.

Brekalo trifft aus der Distanz

So stand es in der 45. Minute 2:0 für den VfL Wolfsburg, der durch einen Distanzschuss von Josip Brekalo in Führung gegangen war. Zentner bekam zwar noch die Fingerspitzen an den Ball, doch der flog unter die Latte und dann ins Netz (21.).

Die Führung der Wolfsburger, die auf die gesperrten Maximilian Arnold und Marin Pongracic sowie die verletzten William, Jerome Roussillon und Kapitän Josuha Guilavogui verzichten mussten, war durchaus verdient, aber ein 1:0 wäre im von intensiven Zweikämpfen geprägten ersten Durchgang wohl gerechter gewesen.

Spaziergang durch die Abwehr

Nach der Pause entschieden die "Wölfe", die trotz des Europapokal-Spiels gegen Malmö unter der Woche (2:1) insgesamt ganze vier Kilometer mehr liefen als die Gäste, die Partie dann im Schnellverfahren. Der starke Daniel Ginczek setzte sich auf der rechten Seite mühelos gegen Jeffrey Bruma durch und passte in die Mitte. Dort stand Yannick Gerhardt und schoss zum 3:0 ein (49.).

Das vierte Tor gelang dann wieder Steffen, der einen Spaziergang durch die überforderte Mainzer Abwehr mit seinem zweiten Treffer des Abends abschloss (68.). Trainer Achim Beierlorzer schüttelte nur noch mit dem Kopf, während sein Wolfsburger Kollege Oliver Glasner zufrieden und entspannt seiner Mannschaft zusah.

"Man darf jetzt nicht schon wieder abheben", mahnte Wolfsburgs Gerhardt allerdings. "Aber wenn wir unser Potential abrufen, was uns in dieser Saison nicht immer gelungen ist, dann können wir viele Mannschaften schlagen." Mitspieler Brekalo sprach von einer "Superleistung": "In dieser Saison haben wir immer auf so ein Spiel gewartet."

Der VfL Wolfsburg tritt nun am Sonntag (01.03.20) bei Union Berlin an. Mainz 05 empfängt tags zuvor Tabellenschlusslicht Paderborn.