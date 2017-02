Kennt sich in Wolfsburg bestens aus: Andries Jonker.

Der Neue ist ein alter Bekannter: Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Montag Andries Jonker als Nachfolger von Valérien Ismaël verpflichtet. Der Niederländer war bereits von 2012 bis 2014 bei den "Wölfen" als Co-Trainer unter Felix Magath, Lorenz-Günther Köstner und Dieter Hecking tätig und erhält nun selbst als Chefcoach einen Vertrag bis 2018. NDR.de überträgt die Pressekonferenz zu seiner Vorstellung ab 14 Uhr live. Bereits am Nachmittag soll der 54-Jährige, der zuletzt beim FC Arsenal als Nachwuchskoordinator arbeitete, bei den Niedersachsen das Training leiten. "Andries Jonker kennt den VfL Wolfsburg und hielt auch nach seinem Wechsel nach London regelmäßig Kontakt zum Verein. Beides war mitentscheidend dafür, dass wir jetzt in so kurzer Zeit diese Top-Lösung realisieren konnten", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe: "Er ist ein international erfahrener Trainer und ausgewiesener Taktikexperte, der die besten Voraussetzungen mitbringt, den VfL schnell und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen."

Zuvor war Jonker unter anderem Assistent von Louis van Gaal bei den Bayern und war nach dessen Freistellung fünf Spiele lang Interimschef. Jonker ist nach Hecking und Ismaël bereits der dritte Coach des VfL in dieser Saison.

Entlassung kommt nicht überraschend

Die Wolfsburger hatten sich am Vortag mit sofortiger Wirkung von Ismaël getrennt. Die Niedersachsen zogen damit zwei Tage nach dem unglücklichen 1:2 im Bundesliga-Nordduell gegen Werder Bremen die Konsequenzen aus der sportlichen Misere. Als Tabellen-14. schwebt der VfL, der ursprünglich die Europacup-Qualifikation als Ziel ausgegeben hatte, in akuter Abstiegsgefahr. Gegen Bremen hatten die "Wölfe" zwar eine ansprechende Leistung gezeigt, dennoch fehlten in der Summe die Ergebnisse. Lediglich 16 Punkte aus 15 Partien holten die Niedersachsen seit der Amtsübernahme des 41-Jährigen, aus den jüngsten sechs Pflichtpartien gab es nur einen Sieg. Vor den Auswärtsspielen in Mainz und Leipzig ist der Pokalsieger von 2015 nur noch zwei Zähler von Relegationsplatz 16 entfernt. Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Hauptsponsor Volkswagen trauten dem Franzosen die Kehrtwende offenbar nicht mehr zu.

Nicht mehr Cheftrainer des VfL Wolfsburg: Valérien Ismaël.

"Nach Abwägung aller Fakten und Umstände sind wir überein gekommen, dass die Trennung die richtige Maßnahme ist, um die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückzuführen. Wir haben uns in der Entscheidungsfindung nicht in erster Linie von dem jüngsten Ergebnis gegen Bremen leiten lassen, sondern vor allem auch die Eindrücke und Resultate aus den letzten Wochen und Monaten in die Bewertung mit einfließen lassen", so Sportdirektor Olaf Rebbe. Ismaël hatte erst im Oktober die Nachfolge von Hecking übernommen.

Keine klare Linie

Eine klare Linie fand Ismaël nicht, er wechselte häufig Personal und Taktik. Schon zuvor hatte der Franzose zweimal kurz vor der Entlassung gestanden, im November rettete ihn aber ein Sieg beim SC Freiburg, kurz vor Weihnachten hielten ihn zwei Erfolge gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach im Amt. Nun wuchs in der Chefetage anscheinend die Sorge, dass Wolfsburg 20 Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg trotz eines millionenschweren Kaders wieder in die Zweitklassigkeit stürzt.

