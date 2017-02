Nicht mehr Cheftrainer des VfL Wolfsburg: Valérien Ismaël.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich nach NDR Informationen am Sonntag von seinem Trainer Valérien Ismaël getrennt. Die Niedersachsen zogen damit zwei Tage nach dem unglücklichen 1:2 im Bundesliga-Nordduell gegen Werder Bremen die Konsequenzen aus der sportlichen Misere. Als Tabellen-14. schwebt der VfL, der ursprünglich die Europacup-Qualifikation als Ziel ausgegeben hatte, in akuter Abstiegsgefahr. Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Hauptsponsor Volkswagen trauen dem Franzosen die Kehrtwende offenbar nicht mehr zu. Eine offizielle Bestätigung des Clubs gibt es noch nicht. Ismaël ist bereits der zweite Wolfsburger Coach, der in dieser Saison vorzeitig seinen Stuhl räumen muss. Im vergangenen Oktober hatten sich die Niedersachsen von Dieter Hecking getrennt.

Entlassung kommt nicht überraschend

Überraschend kommt die Beurlaubung von Ismaël nicht. Gegen Bremen hatten die "Wölfe" zwar eine ansprechende Leistung gezeigt, dennoch fehlten in der Summe die Ergebnisse. Lediglich 16 Punkte aus 15 Partien holten die Niedersachsen seit der Amtsübernahme des 41-Jährigen, aus den jüngsten sechs Pflichtpartien gab es nur einen Sieg. Vor den Auswärtsspielen in Mainz und Leipzig ist der Pokalsieger von 2015 nur noch zwei Zähler von Relegationsplatz 16 entfernt. In der Chefetage wuchs die Sorge, dass Wolfsburg 20 Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg trotz eines millionenschweren Kaders wieder in die Zweitklassigkeit stürzt.

Eine klare Linie fand Ismaël nicht, er wechselte häufig Personal und Taktik. Schon zuvor hatte der Franzose zwei Mal kurz vor der Entlassung gestanden, im November rettete ihn aber ein Sieg beim SC Freiburg, kurz vor Weihnachten hielten ihn zwei Erfolge gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach im Amt.

Wer übernimmt?

Wer könnte nun die Aufgabe übernehmen, die Wolfsburger vor dem Abstieg zu retten? Bruno Labbadia, der schon nach der Entlassung von Dieter Hecking im vergangenen Oktober als möglicher VfL-Trainer galt, kommt dem Vernehmen nach nicht. Laut "Kicker"-Informationen könnte der 71-jährige Jupp Heynckes als Retter verpflichtet werden. Auch Pablo Thiam, Sportdirektor des U23-Teams, wird am Mittellandkanal als Ismaël-Nachfolger gehandelt.

