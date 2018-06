Bundestrainer Löw hat Torwart Leno aus dem WM-Kader der Nationalmannschaft gestrichen. Auch Petersen, Tah und Sané sind nicht mehr im Aufgebot für Russland. Bei den Spielern sei die Enttäuschung "sehr groß" gewesen.

Bernd Leno, Nils Petersen, Jonathan Tah und Leroy Sané. Diese vier Spieler hat Bundestrainer Joachim Löw aus dem Aufgebot für die WM in Russland gestrichen. "Es gibt schönere Tage im Leben eines Bundestrainers", sagte Löw vor der Presse. Die vier nicht-berücksichtigten Spieler hätten es ebenfalls verdient gehabt, mit nach Russland zu fahren. "Die Entscheidung war knapp", so Löw, die Enttäuschung bei den gestrichenen Spielern "sehr groß".

Überraschend ist die Entscheidung vor allem bei Keeper Leno und Offensivspieler Sané. Beide hatten in ihren Vereinen gute Leistungen gezeigt. Weniger hart dürfte das WM-Aus den Freiburger Petersen treffen. Er war überraschend in den WM-Kader gerückt. Der Leverkusener Verteidiger Tah galt als einer der Streichkandidaten.

"Fit genug für die WM". Manuel Neuer steht beim Turnier in Russland im Tor.

Neuer als Kapitän dabei

Das nun noch 23-köpfige Aufgebot wird angeführt von Kapitän Manuel Neuer, der die Kürzung nach seinem guten Comeback im Test gegen Österreich (1:2) wie erwartet überstand und als Nummer eins zur WM fährt. "Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat", sagte Löw im Trainingslager in Südtirol. Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass "soweit alles in Ordnung" ist.

Neben Neuer vertraut Löw in Russland noch acht weiteren Weltmeistern von 2014. Das erste WM-Gruppenspiel bestreitet die deutsche Elf am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko.