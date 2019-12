Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat im Skandal um manipulierte Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor eine Vierjahressperre gegen Russland verhängt. Das Land darf damit nicht an den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat Russland wegen der Manipulation von Labordaten für vier Jahre von allen internationalen Sportgroßereignissen ausgeschlossen. Damit darf Russland als Nation unter anderem nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und Peking 2022 teilnehmen. Russische Sportler dürfen aber unter bestimmten Voraussetzungen als neutrale Athleten ohne Nationalflagge teilnehmen. Zudem entzog die WADA der nationalen Anti-Doping-Agentur RUSADA die Zulassung bis 2023.

IOC will Urteil akzeptieren

Das WADA-Exekutivkomitee folgte damit in Lausanne einstimmig einer Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission CRC. Russland hat nun 21 Tage Zeit, Einspruch einzulegen. Dann würde der Fall an den Internationale Sportgerichtshof CAS weitergeleitet. Das Internationale Olympische Komitee hatte bereits zuvor angekündigt, die Sanktionen gegen Russland zu unterstützen und das WADA-Urteil zu akzeptieren. "Der Beschluss ist für uns bindend", hatte IOC-Präsident Thomas Bach betont.

Manipulation von Doping-Daten

Im dem Fall geht es um den Vorwurf der Datenmanipulation von Dopingtests in einem russischen Kontrolllabor. Forensische Untersuchungen durch WADA-Experten hatten ergeben, dass die Dopingdaten aus dem Moskauer Labor von 2012 bis 2015 unvollständig sind - Daten zu 145 mutmaßliche Doping-Fällen wurden gefälscht oder gelöscht. Dies konnte im Vergleich mit einer der WADA 2017 von einem Whistleblower zugespielten Daten-Kopie nachgewiesen werden. Dabei hat Russland nach WADA-Angaben "Hunderte von mutmaßlichen nachteiligen Analyseergebnissen gelöscht oder geändert".

Der russische Sportminister Pawel Kolobkow hatte dagegen eine Manipulation bestritten und die Diskrepanzen in den Labordaten auf technische Probleme zurückgeführt. Bereits bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 durfte Russland keine eigene Mannschaft stellen. Letztlich gingen 168 Sportler als "Olympic Athletes from Russia" an den Start.