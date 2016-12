Mit einem gigantischen Betrugssystem hat Russland nach WADA-Ermittlungen jahrelang Sportbetrüger beschützt. Nun will das Internationale Olympische Komitee alle russischen Teilnehmer der Spiele in London 2012 nachtesten - und aktive Doper lebenslang sperren.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will alle Proben von russischen Athleten der Olympischen Spiele in London 2012 nachtesten. Das erklärte die Organisation als Reaktion auf den Bericht der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), der dem russischen Staat die gezielte und flächendeckende Versorgung seiner Sportler mit illegalen Substanzen vorwirft.

"Das russische Team hat die Spiele von London in einer Weise korrumpiert, die nie dagewesen ist. Das ganze Ausmaß dessen wird wohl nie bekannt werden", sagte Richard McLaren in London. Namen von Athleten wurden in dem Bericht nicht genannt. Zuvor war bereits die Entscheidung gefallen, alle Proben von russischen Teilnehmern der Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 neu zu untersuchen. Die Manipulationen betreffen neben den beiden Spielen in London und Sotschi auch die Universiade und die Leichtathletik-WM 2013.

McLaren-Report berichtet über mehr als 1000 Dopingfälle

Lebenslange Sperre für Doper?

IOC-Präsident Thomas Bach forderte einen lebenslangen Olympia-Bann für alle Dopingsünder. "Für mich als Olympia-Teilnehmer sollte jeder Athlet oder Offizielle, der sich aktiv an einem solchen Manipulationssystem beteiligt hat, lebenslang von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden - in welcher Funktion auch immer", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Der Ermittlungsbericht des kanadischen Rechtsprofessors "schildert einen fundamentalen Angriff auf die Integrität des Sports", betonte Bach.

Aus der Sportwelt kamen entsetzte Reaktionen. "Die neuen Fakten des Abschlussberichtes machen uns sprachlos. Die Details über systematisches, organisiertes und perfides Doping im russischen Sport sind erschütternd", sagte Andrea Gotzmann, Vorstandschefin der deutschen Anti-Doping-Agentur NADA.

Ausschluss Russlands gefordert

Nun mehren sich die Forderungen, Russland von allen weiteren Wettbewerben auszuschließen. Auch Michael Vesper, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hält dies für die nächsten Spiele in Pyeongchang für möglich. "Die Anklage steht, jetzt müssen die schwerwiegenden Vorwürfe in sauberen und transparenten Verfahren aufgearbeitet werden", forderte er.

Moskau weist Vorwürfe zurück

Das russische Sportministerium wies die Vorwürfe des WADA-Berichts entschieden zurück: "Wir werden weiter mit null Toleranz gegen Doping kämpfen", so ein Sprecher. Es sei "immer sehr einfach, Schuldige und Unschuldige in einen Topf zu werfen", sagte die neue Aufsichtsratsvorsitzende der Russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada), Jelena Issinbajewa. "Ich bezweifle, dass uns konkrete Beweise für eine Schuld gezeigt werden können, wenn wir darum bitten", befand die frühere Stabhochsprung-Olympiasiegerin.

Welt-Anti-Doping-Agentur wirft Russland staatliche Dopingpolitik vor

"Institutionelle Verschwörung" in Russland

Der WADA-Chefermittler Richard McLaren stellt in seinem Bericht fest, dass mehr als 1000 russische Athleten entweder selbst gedopt haben oder von "der systematischen und zentralisierten Vertuschung und Manipulation des Dopingkontrollprozesses" des Staates profitiert haben. Die Sportler hätten mit russischen Offiziellen im Sportministerium und dessen Behörden wie der Nationalen Anti-Doping-Agentur, mit dem Moskauer Kontrolllabor und dem Inlands-Geheimdienst FSB gemeinsame Sache gemacht, um Dopingtests zu manipulieren. Das russische Sportministerium habe eine "institutionelle Verschwörung" gesteuert, so der Vorwurf.

McLarens neuer Bericht geht an das Internationale Olympische Komitee (IOC). Dort sollen zwei getrennte Kammern die Beschuldigungen weiter untersuchen. Das IOC hatte angekündigt, Sportler und Offizielle mit schweren Sanktionen zu belegen.

Im ersten am 18. Juli veröffentlichen Bericht hatte Rechtsprofessor McLaren bereits belegt, dass es eine Verwicklung auch des russischen Geheimdienstes FSB bei der Vertuschung von Doping-Fällen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi gab. Damals hatte der Kanadier nur 57 Tage für die Untersuchung Zeit. Zwischen 2012 und 2015 sollen rund 650 positive Doping-Proben russischer Athleten in rund 30 Sportarten verschwunden sein.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 09. Dezember 2016 um 17:00 Uhr.