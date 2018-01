Nach dem 0:2 gegen Schalke 04 hat sich der Bundesligist VfB Stuttgart von Trainer Hannes Wolf getrennt. Das teilte der Verein am Tag nach der Heimniederlage mit. Wolf hatte das Amt im September 2016 übernommen.

Der vom Abstieg bedrohte VfB Stuttgart hat Trainer Hannes Wolf nach der siebten Niederlage in den vergangenen acht Spielen freigestellt. Nach einem Gespräch am Samstagabend mit Wolf sei man zu der Überzeugung gekommen "dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen, zu groß ist und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden", sagte Sportvorstand Michael Reschke einen Tag nach dem 0:2 gegen den FC Schalke 04.

Nachfolger noch unklar

Der 36-jährige Wolf hatte das Amt im September 2016 vom zurückgetretenen Jos Luhukay übernommen und die Schwaben zur Meisterschaft in der 2. Liga geführt. Wer den Bundesliga-Aufsteiger beim Auswärtsspiel gegen Wolfsburg nächste Woche nun betreuen und vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga bewahren soll, ist noch offen. Nach dem 20. Spieltag steht der Club mit 20 Punkten auf Rang 15 der Bundesliga-Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Zähler.

