Der Traum von Tokio ist vorbei - die Olympischen Spiele finden zum zweiten Mal nacheinander ohne die deutschen Volleyballer statt.

Die Mannschaft um Starspieler Georg Grozer verlor am Freitagabend (10.01.2020) das Finale des Qualifikationsturniers in Berlin gegen Frankreich klar mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) und muss Olympia wie vor vier Jahren in Rio als Zuschauer verfolgen.

"Frankreich hat seine beste Turnierleistung gebracht", erkannte Moritz Reichert gegenüber der Sportschau an. Lukas Fromm monierte: "Wir haben es nicht geschafft, Druck aufzubauen und das Spiel zu machen, das wir sonst gemacht haben" und meinte im Sportschau-Gespräch: "Es tut mir einfach mega leid, dass wir uns nicht belohnt haben."

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) hatte sich mit guten Leistungen ins Finale vorgekämpft. Dort kam sie gegen die Franzosen an ihre Grenzen. Für einen frühen Schock sorgte aber nicht die erwartete spielerische Klasse Frankreichs. Schon beim zweiten Ballwechsel kollidierte Grozer am Netz mit einem Gegenspieler. Der Diagonalangreifer, der wegen einer Blessur an der rechten Wade im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien (2:3) pausiert hatte, blieb mit neuerlichen Schmerzen am Bein kurzzeitig auf dem Hallenboden liegen und wurde behandelt.

Frankreich spielt stabiler

Aber Grozer rappelte sich auf, humpelte und dehnte immer wieder die lädierte Wade. Kurz darauf punktete "Hammerschorsch" allerdings wieder mit seinen kaum zu verteidigenden Schmetterbällen. Mit Grozer entwickelte sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich die Franzosen allerdings zunehmend Vorteile erspielten. Vor allem die starke Blockarbeit stellte das deutsche Team vor Probleme.

Auch in der Ballannahme leistete sich Frankreich kaum Schwächen. Die Dominanz der Gäste setzte sich auch im zweiten Satz fort. Der Angriff um Jean Patry und den in Berlin in der Bundesliga spielenden Nicolas Le Goff agierte sehr variabel. Deutschland zeigte Moral, kam nach größeren Rückständen etwas heran, musste letztlich dennoch einen weiteren Satzverlust hinnehmen. Die deutsche Mannschaft bäumte sich im dritten Satz nochmals auf. Das Ende des Olympia-Traums verhinderte sie aber nicht mehr.

Für Grozer war es wohl der letzte Auftritt im Nationaltrikot - die Länderspielkarriere des 35-Jährigen endet ohne das finale Highlight in Japan. Entsprechend tat es Lukas Kampa vor allem für den Routinier leid. "Ich hätte ihm einen Abschied in Tokio gegönnt", meinte der DVV-Kapitän im Sportschau-Gespräch.

Quelle: sportschau.de