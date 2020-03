Corona-Pandemie UEFA verschiebt Fußball-EM auf 2021

Die UEFA hat bei ihrer Krisensitzung die Fußball-EM im Sommer 2020 abgesagt. Das Turnier soll ein Jahr später nachgeholt werden.

Von Chaled Nahar

Die Entscheidung traf das UEFA-Exekutivkomitee nach mehreren Krisensitzungen am Dienstag (17.03.2020). Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, aber auch von der europäischen Klubvereinigung, des Ligaverbands und der internationalen Spielergewerkschaft waren an den Beratungen beteiligt. Das Turnier soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Verlegung war erwartet worden

Die Ausbreitung des Coronavirus hat zum fast vollständigen Stillstand der nationalen Ligen in Europa geführt. Eine Austragung der EM ist aufgrund des Verlaufs der Pandemie nicht möglich. "Ich rechne fest mit einer Verlegung dieses Turniers. Dienstag wissen wir sicher mehr", hatte Friedrich Curtius, Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), zuvor in der Sportschau gesagt.

Das Turnier sollte am 12. Juni in Rom eröffnet werden, das Endspiel war für den 12. Juli in London geplant. Zwölf Gastgeberländer waren vorgesehen, darunter Deutschland mit dem Spielort München. Dort sollten die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gegen Portugal, Frankreich und einen Playoff-Sieger sowie ein Viertelfinale ausgetragen werden.

Streit ums Geld?

Die EM ist neben der Champions League die größte Einnahmequelle der UEFA. Für das Turnier hat sie ein Einnahmeziel von 2,1 Milliarden Euro genannt. Die Verschiebung soll auch den Ligen in Europa helfen, ihre Saisons zu Ende zu bringen.

Das Sportportal "The Athletic" berichtet, dass die UEFA rund 300 Millionen Euro von den Klubs und den Ligen für die Verlegung gefordert haben soll. Die UEFA dementierte das später "ausdrücklich", wie ein Reporter der New York Times berichtet. Die Klubs stehen durch die Corona-Pandemie selbst vor finanziellen Schwierigkeiten.

Was passiert mit den Ligen und dem Europapokal?

Mit der Verlegung der EM ist die Hoffnung verknüpft, dass die nationalen Ligen ihre Saison bis zum 30. Juni beenden können. An diesem Tag ende im Fußball üblicherweise Verträge mit Spielern, aber auch mit Sponsoren, Medien oder anderen Partnern. Zudem ist nur so der pünktliche Start der Saison 2020/21 gewährleistet, um den Fußballkalender wieder in seine alte Ordnung zu bringen. Offen bleibt nur: Wann lassen die Umstände der Corona-Pandemie einen Spielbetrieb wieder zu?

Nations League und Klub-WM als Hindernisse

Die Verlegung des Turniers zieht weitere Konsequenzen nach sich: Das Finale der Nations League (2. bis 6. Juni) und europäische WM-Qualifikationsspiele (4. bis 8. Juni) sind dabei eher kleine Hindernisse, die neue Klub-WM der FIFA mit 24 Teams in China (17. Juni bis 4. Juli) ein großes. Hier einen Kompromiss zu finden, wirkt angesichts der Spannungen zwischen den Führungsriegen in FIFA und UEFA besonders schwierig.

Eine Absage oder Verlegung der Klub-WM würde FIFA-Präsident Gianni Infantino eine starke Verhandlungsposition verschaffen. Er könnte der UEFA mindestens Zugeständnisse abverlangen, beispielsweise bei der Zahl der europäischen Teilnehmer für die Klub-WM.

Ein weiteres Problem: Im Sommer 2021 ist auch die Frauen-EM (11. Juli bis 1. August) geplant, der viel Aufmerksamkeit entzogen würde. Es gibt Berichte aus England, wonach das Frauen-Turnier deshalb ebenfalls um ein Jahr verschoben werden soll.

Quelle: sportschau.de