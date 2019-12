Im ungleichen Aufsteigerduell wird ein Stürmer zum gefeierten Helden für die Berliner. Für Köln wird die Situation immer prekärer.

Der 1. FC Köln ist an der Heimstärke des 1. FC Union Berlin gescheitert und hat die nächste Chance auf die Wende unter Markus Gisdol vergeben. Im Aufsteigerduell kassierten die Rheinländer am Sonntag (08.12.2019) verdient mit 0:2 (0:1) die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Pflichtspielen und warten weiter auf ein Erfolgserlebnis mit ihrem neuen Trainer.

Mit seinen Saisontreffern sieben und acht sorgte der schwedische Stürmer Sebastian Andersson (33./50. Minute) für den vierten Union-Sieg ohne Gegentor nacheinander im Stadion An der Alten Försterei. Der Vorsprung von Union im gesicherten Tabellen-Mittelfeld auf Mit-Aufsteiger Köln beträgt nun bereits elf Punkte. Die Kölner zogen sich mit von Beginn an weit zurück, überließen Union die Initiative. Das Team von Trainer Urs Fischer tat sich aber zunächst schwer.

Union vergibt Großchance nach einem Konter

Einen Freistoß von Kölns Birger Verstraete aus halblinker Position entschärfte Union-Keeper Rafal Gikiewicz (29.) gewohnt sicher. Nach einer stabilen Anfangsphase offenbarte die FC-Verteidigung wie schon im vorigen Auswärtsauftritt bei RB Leipzig (1:4) viele Aussetzer. Bei einer Ecke von Union-Kapitän Christopher Trimmel entledigte sich Andersson Verfolger Simon Terodde und erzielte aus fünf Metern per Kopf seinen vierten Treffer in den vergangenen vier Ligaspielen.

Fünf Minuten später hätten die Berliner erhöhen mussen, verspielten diese Gelegenheit beim Konter zu viert gegen den Rechtsverteidiger Benno Schmitz aber leichtfertig. Nach der Pause legte Andersson den Ball zunächst vorbei an FC-Keeper Timo Horn und ließ dann Sobiech ins Leere rutschen. Den Schuss konnte Sebastiaan Bornauw der Torlinientechnologie zufolge erst Zentimeter hinter der Linie klären. Die sechste Führung dieser Saison verwertete Union zum sechsten Sieg - Köln konnte keine Akzente mehr setzen.

Quelle: sportschau.de