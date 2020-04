Das Peloton vor dem Triumphbogen

Die Tour de France soll nicht wie geplant am 27. Juni beginnen, die ASO bestätigte heute, dass der Prolog am 29. August stattfindet. Betroffen von den Planungen sind auch die Vuelta a España, der Giro d'Italia und die Straßen-Weltmeisterschaften.

Als eines der letzten sportlichen Großereignisse des Sommers 2020 sträuben sich die Veranstalter der Tour de France gegen eine Absage, jetzt steht fest: Der Start der Radrundfahrt wird verschoben.

Noch am Ostermontag (13.04.2020) hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache angekündigt, die strikten Sicherheitsmaßnahmen wie die Ausgangssperre im Zuge der Corona-Krise landesweit bis zum 11. Mai zu verlängern. Entscheidender aber für die Tour de France war seine Erklärung, dass "Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden" könnten.

Tour nur mit Zuschauern

Davon ist auch die 107. Auflage des weltweit bedeutendsten Radrennens betroffen, dessen Veranstalter Gedankenspiele einer "Geister-Tour" ohne Fans zuletzt ausdrücklich ausgeschlossen hatte. Die Frankreich-Rundfahrt werde "nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden", hatte Tour-Boss Christian Prudhomme betont.

Start am 29. August

Die Macher sind jedenfalls wild entschlossen, die drei Rundfahrten noch im Jahr 2020 starten zu lassen. Die Große Schleife soll vom 29. August bis 20. September ausgetragen werden, die Route der 21 Etappen bleibe unverändert.

Das hätte Auswirkungen auf zwei weitere große Rundfahrten. Die für August geplante Vuelta a España und der von Mai auf Oktober verschobene Giro d'Italia müssten weiter verschoben werden. Fraglich ist dann noch, wann die Straßen-Weltmeisterschaften über die Bühne gehen. Die sollen am 20. September im schweizerischen Aigle-Martigny starten - das wäre dann der letzte Tag der Tour. Sicher sind die Starts natürlich noch nicht. Denn es bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie in Europa in den nächsten Monaten entwickelt.

Tour-Start existenziell

Für die World-Tour-Teams hat vor allem die Tour de France nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen extrem hohen Stellenwert. Die Rundfahrt war seit ihrer Premiere 1903 nur während der beiden Weltkriege abgesagt worden.

Quelle: sportschau.de