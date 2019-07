Tour de France Etappe nach Wetterchaos abgebrochen

Wegen einer schneebedeckten Piste ist die 19. Etappe der Tour de France abgebrochen worden. Neuer Spitzenreiter ist der Kolumbianer Egan Bernal. Mitfavorit Thibaut Pinot musste wegen einer Muskelverletzung aufgeben.

Weil in der Abfahrt vom Col de l'Iseran der Winter zurückkam und die Straße von Hagel und Wasser überflutet war, entschied sich die Rennleitung der Tour de France, das Rennen etwa 30 Kilometer vor dem Ziel abzubrechen und die Reihenfolge am vorletzten Berg zu werten.

19. Etappe - Hagelschauer sorgt für Abbruch

Bernal in Gelb

Zu diesem Zeitpunkt hatte Bernal am vorletzten Aufstieg einen Vorsprung auf den bisherigen Spitzenreiter Julian Alaphillipe von etwa zwei Minuten herausgefahren und dadurch das Trikot des Spitzenreiters zuerst nur virtuell übernommen. Mit dem Abbruch wurde die Ablösung an der Spitze dann ganz real.

Der Abbruch des Rennens kam ganz plötzlich. Auf der rasanten Abfahrt brachen Alaphilippe, Bernal und die weiteren Favoriten um den Deutschen Emanuel Buchmann plötzlich ihr hohes Tempo ab, als ihnen per Funk mitgeteilt wurde, dass das Teilstück vorzeitig endet. Ein Weiterfahren zwischen dem Col de L'Iseran nach Tignes erwies sich als unmöglich, große Bagger mussten den Berg von Wassermassen, Schnee und Hagel befreien.

Bernal wird allerdings nicht als Etappensieger gewertet. Buchmann fuhr zeitgleich mit den weiteren Favoriten Geraint Thomas und Steven Kruijswijk über den Pass und wahrte damit seine Chancen auf einen Podestplatz in Paris. Alaphilippe hatte rund eine Minute auf die Gruppe eingebüßt, etwa zwei Minuten waren es auf Bernal. "Es wäre zu gefährlich gewesen. Man hat eine gute Lösung gefunden, die Zeit oben am Iseran zu nehmen", sagte Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk am Sportschau-Mikrofon.

"Am Samstag wird Emanuel ans Limit gehen"

Nach dem witterungsbedingten Abbruch Emanuel Buchmann bei der letzten Alpenetappe am Samstag voll auf Angriff fahren. Dies sagte der Sportliche Leiter von Bora-hansgrohe, Enrico Poitschke, am Freitag. "Am Samstag wird Emanuel ans Limit gehen. Wir werden sehen, wozu es reicht. Jetzt muss er keine Kraft mehr sparen und nichts mehr absichern. Jetzt kann er das fahren, was der Körper hergibt", sagte Poitschke dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Emanuel Buchmann & Co. müssen auf der 20. Etappe drei anspruchsvolle Berge in den Alpen bewältigen, besonders der letzte Anstieg über 33,4 km und fast 1900 Höhenmetern könnte das Gesamtklassement noch einmal durcheinanderwerfen.

Pinot muss aufgeben

Kurz nach dem Start hatte Mitfavorit Thibaut Pinot die Tour aufgeben müssen. Tagszuvor hatte sich der Franzose eine Muskelverletzung zugezogen, die sich über Nacht nicht gebessert hatte. Unter Tränen stieg der Mitfavorit auf den Gesamtsieg vom Rad, Pinot war zu diesem Zeitpunkt Fünfter der Gesamtwertung.

