Champions League Werner bringt Leipzig auf Viertelfinal-Kurs

RB Leipzigs Traum vom Viertelfinale in der Champions League lebt. Der Bundesliga-Zweite feierte nach einer äußerst mutigen und lange Zeit auch überlegenen Vorstellung im Achtelfinal-Hinspiel beim englischen Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur einen beachtlichen 1:0 (0:0)-Erfolg.

Durch den Treffer von Torjäger Timo Werner (58., Foulelfmeter) geht Leipzig mit einer sehr guten Ausgangslage am 10. März zu Hause ins Rückspiel. Zu großer Respekt vor dem renommierten Gegner war den frechen Sachsen von Anfang an wahrlich nicht anzumerken.

England-Gerüchte ehren den Matchwinner

Matchwinner Werner kommentierte nach der Partie: "Wir wollten Tottenham zu langen Bällen zwingen und haben es wirklich gut gemacht. Wir waren allerdings schon etwas überrascht, dass wir so viel Ballbesitz hatten, haben daraus aber auch einige Chancen gemacht. Dass der Gegner am Ende etwas aufkommt, ist normal, wir haben aber gut dagegengehalten."

Zu den Gerüchten über seinen möglichen Transfer auf die Insel nach dieser Saison - vor allem der FC Liverpool ist im Gespräch - sagte der Nationalstürmer: "Wenn so etwas geschrieben wird, ehrt mich natürlich, und es war schon Gänsehaut pur, hier zum ersten Mal in England zu spielen. Aber während die 90 Minuten laufen, hat man so etwas natürlich nicht im Kopf."

Taktisch sehr gut eingestellt

Trainer Julian Nagelsmann hatte seine Elf für sein erstes K.o.-Spiel in der Königsklasse sehr gut eingestellt und kaufte Trainer-Guru Jose Mourinho damit prompt den Schneid ab. Vor 60.095 Zuschauern im wohl modernsten Fußball-Tempel Europas legten die Leipziger zur Freude von 3.000 mitgereisten und lautstarken Fans einen furiosen Auftakt hin und hatten gleich in den ersten Minuten Großchancen. Patrik Schick, Werner und Angelino, der nur den Pfosten traf, konnten die Gelegenheiten jedoch nicht nutzen.

Leipzig hatte lange Zeit deutlich mehr vom Spiel, zog über die Außen ein schnelles Kombinationsspiel auf und stellte Tottenhams Abwehr mit flachen Pässen in die Mitte immer wieder vor Probleme. Allein im Abschluss zeigten die Gäste einige Schwächen. Die Platzherren dagegen standen zeitweise mit elf Spielern tief in der eigenen Hälfte und lauerten auf Konterchancen - Mourinho-Fußball eben.

Ohne Top-Star Harry Kane

Nur selten kam das Team aus dem Norden Londons ohne seinen verletzten WM-Torschützenkönig Harry Kane in die Nähe des Leipziger Strafraums, und wenn, ging meistens noch ein Leipziger Abwehrspieler rechtzeitig dazwischen. So klärte Nationalspieler Lukas Klostermann im letzten Moment vor Dele Alli (28.), und Konrad Laimer (32.) lief Tottenhams Steven Bergwijn ab.

Auch nach der Pause spielte Leipzig selbstbewusst mit und kam zu weiteren Chancen. Bei einem der gefährlichen Angriffe foulte Tottenhams walisischer Verteidiger Ben Davies Laimer im Strafraum, und Werner verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt mit einem Schuss in die linke Ecke. Kurz darauf hätte Schick sogar noch erhöhen können, traf aber nur Weltmeister-Torwart Hugo Lloris.

Lo Celso trifft nur den Pfosten

In der Schlussphase parierte auf der Gegenseite RB-Keeper Peter Gulacsi gegen Giovani Lo Celso an den Pfosten (73.) und Erik Lamela (85.). Leipzigs größte Sorge vor dem Spiel war: Wer ersetzt den gesperrten und zuletzt überragenden Abwehrchef Dayot Upamecano? Letztendlich entschied sich Nagelsmann für eine Dreierkette, in deren Zentrum der erst 19 Jahre alte Waliser Ethan Ampadu rückte. Eine gewagte Variante, doch der Leihspieler von Tottenhams Ligakonkurrent FC Chelsea, der in der Bundesliga bislang nur auf drei Kurzeinsätze gekommen war, fügte sich gut ein.

Mit Spannung war auch die erste Begegnung der beiden Trainer auf dem Feld erwartet worden. Nagelsmann, der in seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim den Spitznamen Baby-Mourinho verpasst bekam, hatte im Vorfeld gewarnt, die beiden Hitzköpfe könnten am Spielfeldrand aneinander geraten.

Lucas Moura auf sich allein gestellt

Beide Übungsleiter blieben aber weitgehend artig in ihren Coachingzonen und ließen sich in Ruhe. Die Hausherren waren mit großen Personalproblemen in die Partie gegangen. Neben Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko fiel bei den Spurs auch der frühere Bundesliga-Star Heung-Min Son kurzfristig aus. Der Angreifer hatte im vorangegangenen Liga-Spiel bei Aston Villa (3:2) einen Armbruch erlitten. Lucas Moura begann beim Tabellenfünften der Premier League zunächst als einzige Spitze und war zu sehr auf sich allein gestellt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 19.02.20, 22.50 Uhr

Quelle: sportschau.de